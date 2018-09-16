Воскресенье, 16 Сентября 2018 23:01

АрмИнфо.Фонд имени героя апрельской войны Арменака Урфаняна будет создан в Армении. Об этом сообщила мать капитана АрменакаУрфаняна - Амест Нерсисян на встрече с супругой премьер-министра Армении Анной Акопян. Средства фонда будут

направлены семьям военнослужащих, погибших во время апрельской четырехдневной войны 2016 года.

По ее словам, есть желание также основать дом-музей сына, который всегда мечтал построить свой дом и жить там со своей семьей. Она сообщила, что посредством фонда будут проведены также работы по озеленению пантеона <Ераблур>.

В свою очередь, супруга премьера-министра - Анна Акопян призвала всех жен олигархов и чиновников пожертвовать часть своих драгоценностей фонду. "Хочу обратиться к женам действующих и бывших чиновников, олигархов: если вы даже немного сомневаетесь в том, что ваши богатства и драгоценности были добыты честным путем, призываю вас пожертвовать их фонду госпожи Амест. Так вы сможете быть немного спокойнее, кладя голову на подушку перед сном>, - заявила Анна Акопян в ходе встречи с матерями солдат, погибших за последние несколько лет на границе с Азербайджаном.

4 апреля 2016 года пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook сообщил о подвиге капитана Арменака Урфаняна, описав, как командир стрелковой роты с вверенным ему подразделением вступил в бой с азербайджанским воинским подразделением. Как под натиском превосходящих сил неприятеля командир роты отослал личный состав и в одиночку продолжил бой, гранатами уничтожив танк и более десяти солдат противника. Последней гранатой он подорвал себя. АрменакуУрфаняну было всего 26 лет. В феврале он обручился, обещав в августе сыграть свадьбу.