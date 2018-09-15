Суббота, 15 Сентября 2018 15:15

АрмИнфо. Объем взаимной торговли Казахстана с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-июле 2018 года в денежном эквиваленте составил 10 783,5 млн долларов, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, объем экспорта в страны ЕАЭС в отчетном периоде в денежном эквиваленте составил 3467,5 млн долларов (что на 16,2% больше показателя соответствующего периода прошлого года), импорта - 7316 млн долларов (+7,3%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 91,9%, Кыргызстан - 4,5%, Беларусь - 3,5% и Армению - 0,1%.