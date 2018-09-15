Суббота, 15 Сентября 2018 15:23

АрмИнфо. В Казахстане численность населения страны на 1 августа 2018 года составила 18 млн 292,7 тыс. человек и по сравнению с 1 августом 2017 года увеличилась на 238,7 тыс. человек, или на 1,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, на отчетную дату численность городского населения составила 10 млн 544,3 тыс. человек, или 57,6 процента от общей численности, сельского - 7 млн 748,4 тыс. человек, или 42,4 процента. В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами регистрации актов гражданского состояния, число родившихся в январе-июле этого года составило 228 тыс. человек, что на 2,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,48 родившихся. Естественный прирост населения республики за отчетный период увеличился на 4,4 тыс. человек, или на 3,1%, и составил 150 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 14,13 человека. В рассматриваемом периоде число умерших составило 78 тыс. человек, что на 1% больше, чем в январе-июле 2017 года. Общий коэффициент смертности составил 7,35 умерших на 1000 человек. В январе-июле 2018 года в республике было зарегистрировано 1898 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 1,2%. За семь месяцев этого года коэффициент младенческой смертности составил 8,32 случаев на 1000 родившихся. Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-июле умерло 957 младенцев, или 50,4% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 368, или 19,4%, от болезней органов дыхания - 132, или 7%, от инфекционных и паразитарных болезней - 99 младенцев, или 5,2%, и от несчастных случаев, отравлений и травм - 82, или 4,3%.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-июле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 24,8% и составило 7306 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 12,8% и составило 21 894 человека, сальдо миграции составило минус 14 588 человек. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. В частности, доля прибывших из стран СНГ составила 77,4%, доля выбывших в страны СНГ - 90,2%. Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 44,4% от общего числа внутренних мигрантов страны. При этом положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в городах Шымкент - 44 429 человек, Алматы - 20 896 и Астана - 6939 и в Атырауской области - 33 человека.