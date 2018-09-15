Суббота, 15 Сентября 2018 15:15

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что “политического фактора под именем Роберт Кочарян в Армении не существует”. Об этом он заявил 15 сентября журналистам после церемонии открытия нового корпуса Медцентра «Шенгавит” комментируя слова второго президента РА Роберта Кочаряна о том, что «Никол Пашинян еще пожалеет, что связался со мной».

По словам Пашиняна, этими словами Роберт Кочарян демонстрирует уровень своего восприятия политических процессов. «Это не их дворовая драка, когда проигравший грозится, что противник еще пожалеет», - указал премьер.

Реагируя на слова Кочаряна о том, что сегодняшняя власть видит угрозу в его лице, Пашинян ответил: «Газета «Коммерсант» спросила меня: говорят, вы своими действиями просто нейтрализуете политические факторы. Я ответил тогда и говорю сейчас: политического фактора под именем Роберт Кочарян в Армении не существует. Серж Саргсян, Роберт Кочарян и их окружение являются политическими трупами, что их не освобождает от отвестственности перед законом. Этим все сказано».

Что касается того, доволен ли он результатами реализации поручения разоружить телохранителей олигархов, Никол Пашинян сказал: “Все граждане РА равны перед законом, а задача полиции и СНБ — обеспечить это равенство”.