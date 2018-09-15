Суббота, 15 Сентября 2018 13:48

АрмИнфо. “Новое руководство Армении стремится не только сохранить нынешний уровень армяно-французских отношений, но и придать новый импульс и динамику повестке двустороннего сотрудничества”, - заявил находящийся во Франции с рабочим визитом премьер-министр Никол Пашинян на встрече с мэром Парижа Анн Идальго.

Как сообщает пресс-служба исполнительного органа РА, в начале встречи собеседники с обоюдным удовлетворением констатировали, что после установления дипломатических отношений между двумя странами утвердились привилегированные отношения, которые носят дружественный и партнерский характер. Армянский премьер и мэр Парижа подчеркнули важность развивающегося и укрепляющегося сотрудничества между столицами.

Отметив, что в текущем году будет отмечаться 2800-летие со дня основания Еревана, Никол Пашинян подтвердил приглашение Идальго посетить Армению – в целях участия в мероприятиях, посвященных 2800-летию столицы, или же по другому удобному ей поводу.

Мэр Парижа выразила восхищение работой Центра креативных технологий «Тумо». Как сообщила Идальго, по примеру армянского проекта «Тумо» в текущем году планируется создать подобный центр в Париже, который станет ещё одним мостом дружбы между странами.

После встречи в мэрии Парижа в честь визита премьера Армении был дан прием, на котором присутствовали представители армянской общины Франции. Во время приема премьер Пашинян и мэр Идальго выступили с речью.