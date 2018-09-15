Суббота, 15 Сентября 2018 13:45

АрмИнфо. Предстоящий понедельник, 17 сентября – День поминовения усопших, который следует за религиозным праздником Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (Хачверац), будет рабочим.

Согласно утверждённому порядку, рабочие дни в республике объявляются нерабочими по решению правительства и, согласно установленной практике, переносятся на ближайшую субботу.

Однако уже во второй раз новый кабмин решил воздержаться от прежней практики и 14 сентября, в ходе очередного заседания, не обратился к данному вопросу.

Министерство образования и науки, а также Министерство здравоохранения накануне, чтобы избежать разнотолкования, выступили с заявлением, в котором отметили, что предстоящий понедельник – 17 сентября – будет рабочим день.

Отметим, что День поминовения усопших (Мерелоц) впервые начал объявляться в Армении нерабочим решением правительства 26 июня 2008 года по предложению Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В связи с этим в последние годы правительство традиционно объявляло нерабочими все дни поминовения усопших, следующие за каждым из Пяти господних праздников Армянской Апостольской Церкви - Святое Рождество и Крещение, Святое Христово Воскресение, Преображение Господня (Вардавар), Успение Пресвятой Богородицы, Воздвижение Животворящего Креста Господня.