Суббота, 15 Сентября 2018 13:28

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразил свои сомнения по поводу искренности намерений лидера Азербайджана решить карабахский вопрос. Об этом сообщил Пашинян на встрече с представителями армянской общины Франции в Париже.

Как передает пресс-служба правительства, отвечая на вопросы представителей армянской общины относительно карабахского конфликта, премьер напомнил, что при посредничестве МГ ОБСЕ уже состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Тем не менее, на сегодня нет договоренности по поводу встречи глав государств. По его словам, в ходе встречи с президентом Макроном касаясь данного вопроса, он выразил сомнения по поводу искренности намерений лидера Азербайджана решить карабахский вопрос. “Я ему сказал, что, по моему мнению, глава Азербайджана в действительности не так искренен, когда говорит об урегулировании конфликта, поскольку это (решение конфликта - Ред.) возможно исключительно при условии создания соответствующей атмосферы для урегулирования. Не реалистично говорить об урегулировании в условиях постоянных угроз”, - заявил он.

По словам премьера, если в действительности посредники желают достичь урегулирования, а армянская сторона, как указал Пашинян, готова к решению конфликта, в первую очередь, они должны призвать к порядку лидера Азербайджана. “Если он думает, что может заставить нас пойти на уступки, говоря а языке угроз, то он ошибается”, - заявил Пашинян, добавив, что агрессивные действия Баку получат адекватный ответ от армянского народа.