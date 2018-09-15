Суббота, 15 Сентября 2018 13:26

АрмИнфо. “Важнейшим моментом на встрече с президентом Макроном была констатация того, что в будущем можно ожидать более серьезной роли Армении на международной арене»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пащинян на встрече с представителями армянской общины Франции в Париже, говоря о его встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, Пашинян заявил, что после бархатной революции международный авторитет Армении повысился. “Мы можем констатировать, что сумеем играть более активную роль в международных делах» - подчеркнул он.

Как сообщил армянский премьер, на встрече с президентом Франции наряду с двусторонними отношениями также обсуждалась международная повестка. По его словам, недоговоренные вопросы будут обсуждены в ходе предстоящего визита Макрона в Армению. “Уверен, что отношения с президентом Макроном будут все более интенсивными”,- указал он.

Касаясь подготовки Армении к саммиту Франкофонии, Пашинян выразил уверенность в том, что Армения сможет организовать мероприятие на высочайшем уровне.