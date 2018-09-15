Суббота, 15 Сентября 2018 11:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

17 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 72, 74, 76 на ул. Улнеци, собственные дома 1-28 на ул. М.Аветисяна иприлегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), жилые дома 35, 37, 39 на ул. Кери иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 17, 17/1, 24, 25 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 31, 33, 35 на ул. Шинарарнери иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-52 на 7-ой улице, 1-40 на 9-ой улице, 1-53 на 20-ой улице, 1-13 на 26-ой улице, 1-57 на 32-ой улице, 1-30 на 40-ой улице Ареша; собственные дома 33-81 на ул. Ростоми, собственные дома 36-59 и жилой дом 9 на ул. Христофора, собственные дома 1-13 на 2-ом переулке Христофора, собственные дома 4-21 на 1-ой улице Андрфедерация, жилые дома 28, 30 на ул. Еркатгци, жилые дома 69, 69А, 71 на пр. Тигрна Меца; собственные дома на улицах Норка 5, 7, 9, собственные дома на улице Овсепян, школа N 61, музыкальная школа, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк Мараш; жилые дома 2, 4, 6, 8, 10 на переулке Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

10:30-16:30 собственные дома 91-163 на ул. Ареставорнери, жилые дома 22, 28 на ул. Ерванда Кочара, собственные дома 18, 47 на ул.

Заваряна,собственные дома 3, 16 на ул. Грохнери, собственные дома 39, 43 на ул. Нар-Доса иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1а, 3, 3а, 4 на ул. Кохбаци, жилые дома 3, 7, 6-12 на ул. Хоренаци, жилые дома 6, 16, 16а, 18 на пр. Маштоца иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 6 на ул. Закяна иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13 на ул. Амиряна, жилые дома 14-28 на ул. Пароняна, собственные дома 31, 33, 37 на ул. Ереванци, собственный дом 72 на ул. Лео иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 19, 28, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40 на ул. Галшояна, детский сад N 113 иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 школа N 144, детские сады N 133, 147, собственные дома на улицах Котовского, Мусаеляна, жилые дома 26, 28, 28/1, 28/2, 36 на

ул. Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27/1, 27/2, 42, 44, 48 на ул. Гарегина Нжде, жилой дом 12 на ул. Хачатряна иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании "Лайфгруп", "Изокомбинат", адрес Антараин 136/5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично 3-яя улица в городе Масис;

10:00-14:00 села Сисаван и Ванашен;

10:30-16:00 частично село Айгезард;

11:00-15:00 село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Караглух;

в Котайкском марзе:

10:00-13:00 село Арамус, каменный цех Арамуса и банзозаправочная станция;

10:00-16:00 частично села Балаовит и Акунк; частично квартал "Багреванд" Джрвежа;

11:00-13:00 село Балаовит, воинская часть Балаовита, завод железобетонных конструкций Балаовита, газозаправочная станция "Мульти

груп", консервный завод, здание военной полиции, административное здание комитета водного хозяйства, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком", садоводческие компании "Юкаго", "Арцив", "Птгни- 2", "Кимиагорц", компании "Саранист", "Армглас", "Навтамтерк", "Оазис", "ШангриЛа', "Ангарс", "Этеат", "А.Авагян", "Г.Ованнисян", "Гегард АК", "Онира Клаб" и частные дома Птгни;

11:00-16:30 села Аргел, Карашамб, Тегеник, садоводческие компании "Сапфир", "Аргел", "Бжишкнер", "Наири", "Труд", станции сотовых

операторов "Виваселл МТС", "Юком", завод "Аргел", прилегающие произвдственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникском марзе:

10:30-11:30 частично село Варденик, школа N 2 в Варденике, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком";

10:00-13:00 станции сотовых операторов "Веон Армения", "Юком", село Цовинар;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично село Торосгюх в Ашоцком регоне; квартал "Нор" села Лусахбюр в Анийском регионе, село Джрадзор в Амасийском регионе;

в Сюникском марзе:

10:00-15:00 село Дасакерт;

11:00-16:00 частично села Шамб и Ацаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.