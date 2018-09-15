Суббота, 15 Сентября 2018 11:03

АрмИнфо. Франция готова продолжить усилия, направленные на расширение тесного сотрудничества с дружественной Арменией в различных сферах. Об этом накануне в ходе встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном, находящимся в Париже с рабочим визитом, заявил президент Франции Эммнуэль Макрон.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи президент Франции выразил убеждение в том, что визит главы армянского правительства придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению дружеских отношений между двумя странами. Отметив, что всего через месяц он прибудет в Армению с государственным визитом, Эммануэль Макрон выразил уверенность, что саммит Франкофонии пройдет в Ереване на высоком уровне. Выразив благодарность за теплый прием, Никол Пашинян отметил, что армяно-французские отношения находятся в надежных руках и продолжат расширяться и углубляться в интересах обеих стран.

Премьер-министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений двусторонние связи постоянно углублялись. Он выразил уверенность в том, что они продолжат развиваться в различных сферах - на уровне регулярного политического диалога, активного межпарламентского взаимодействия, экономического сотрудничества. Армянская сторона ожидает также реализацию совместных проектов в культурной, образовательной, научной, медицинской и др. сферах. "Убежден, что наша встреча придаст новое качество нашим привилегированным отношениям, основанным на многовековой исторической дружбе", - сказал Никол Пашинян. Премьер-министр подчеркнул важность проведения саммита Франкофонии в Армении и добавил, что это одно из самых важных событий в Ереване с момента обретения независимости. Глава правительства подтвердил приверженность властей Армении по обеспечению успеха саммита и выразил уверенность, что это будет способствовать дальнейшему росту репутации и влияния Франкофонии. Никол Пашинян придал важное значение экономическому форуму, который состоится в Ереване 10 октября в рамках саммита Франкофонии и который будет направлен на содействие созданию контактов и взаимодействию между предпринимателями.

Стороны обменялись мнениями по карабахскому вопросу и придали важность мирному урегулированию конфликта в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Никол Пашинян высоко оценил усилия стран-сопредседателей, в том числе Франции, по обеспечению мира и стабильности в регионе. Премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена продолжению переговоров по мирному урегулированию конфликта. Эммануэль Макрон и Никол Пашинян договорились более подробно обсудить повестку дня армяно-французских отношений во время государственного визита президента Франции в Армению.