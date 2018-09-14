Пятница, 14 Сентября 2018 18:28

АрмИнфо. Если у Специальной следственной службы есть доказательства того, что военнослужащий Тигран Абгарян был убит 1 марта 2008 года представителями специального отряда, то должно быть выдвинуто обвинение. Об этом 14 сентября на пресс-конференции заявил адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян.

Адвокат отметил, что сотрудники полномочных структур пытаются представить "ошеломляющие" сведения о событиях, связанных с делом 1-го марта, чтобы отвести внимание от себя. С той же целью, по его словам, распространяются сведения об отмывании денег Робертом Кочаряном. "Чтобы делать подобные серьезные заявления, нужно как минимум выдвинуть обвинение, и иметь под рукой вступившее в силу решение суда. Еще нет обвинения, нет достаточных доказательств, а громкие заявления делаются", - подчеркнул Алумян.

"Мы все хотим, чтобы дело 1-го марта было раскрыто. Но для этого необходимо не делать выступать с громкими заявлениями, а добывать необходимые доказательства и возбуждать уголовные дела", - заключил Алумян.

Отметим, что 11 сентября на пресс-конференции глава ССС Сасун Хачатрян заявил, что военнослужащий Тигран Абгарян был убит со стороны военнослужащего из спецназа. "Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что он был убит со стороны военнослужащего из спецназа. У нас есть четкие доказательства того, что Абгарян был убит, когда второй президент Армении Роберт Кочарян ввел чрезвычайное положение, хотя ни одного военнослужащего с огнестрельными ранениями еще не было", - отметил Хачатрян. Он добавил, что основанием для убийства Абгаряна стало заявление Кочаряна о том, что уже есть жертвы, хотя их фактически не было, и нужно было обосновать это. По его словам, также есть доказательства того, что армия стреляла в людей, и в направлении домов. "Кроме того, есть фактические доказательства того, что из складов Минобороны РА охранникам олигархов было роздано военное обмундирование и бронежилеты. И естественно, понятно с какой целью: чтобы не отличались от военнослужащих и осуществляли провокации", - отметил глава ССС. При этом он добавил, что самым большим преступлением было то, что военнослужащих превратили в наемников, и есть конкретные списки военных, которые получали денежные средства от олигархов для охраны их домов в эти дни. Напомним, что 1 марта 2008 года, неся службу на улице Григора Лусаворича, Тигран Абгарян получил сквозное огнестрельное ранение в области шеи и был доставлен в больницу, где 11 апреля, так и не придя в сознании, скончался. Следствие не установило, при каких обстоятельствах совершено убийство.