Пятница, 14 Сентября 2018 18:21

АрмИнфо. Около двух десятков послов разных стран мира, аккредитованных в Грузии, прибыли с ознакомительным визитом в Армению по инициативе Чрезвычайного и Полномочного посла РА в Грузии Рубена Садояна, сообщает официальная страница Facebook посольства Армении в Грузии.

Дипломаты приехали в Армению с ознакомительным визитом, в рамках которого посетят несколько десятков достопримечательностей, а также встретятся с высшим руководством страны.