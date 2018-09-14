Пятница, 14 Сентября 2018 17:49

АрмИнфо. Заявления о том, что запись телефонного разговора между главами СНБ и ССС распространили адвокаты Кочаряна, являются абсурдными и не соответствуют действительности. Об этом 14 сентября на пресс- конференции заявил адвокат второго президента Армении Айк Алумян.

Он подчеркнул, что ни второй президент, ни его адвокаты никоим образом не связаны с данной записью. "Роберт Кочарян не имеет никакого отношения к прослушке. Сложно ответить на вопрос, кто мог сделать данную запись. Однако, в Армении подобные полномочия есть у СНБ", - подчеркнул адвокат.

Алумян также коснулся заявления главы ССС о том, что у последних есть доказательства того, что солдаты во время событий 1-го марта были привлечены в качестве наемников для осуществления охраны домов олигархов. "Если у Специальной следственной службы есть доказательства, то почему не выдвинуто обвинение?", - задался вопросом адвокат.

По словам правозащитника, полномочные структуры показывают какой-то журнал, в котором, якобы, говорится о том, что в ходе событий 1-го марта солдат использовали в качестве наемников, олигархи раздавали взятки, и все это осуществлялось на незаконной основе. "Я не видел этого журнала. Если у представителей ССС есть достаточные доказательства вины того или иного должностного лица, то где же предъявленное ему обвинение? Если данная информация не подтверждена, то почему главы таких серьезных структур делают подобное заявление. Я думаю, что подобным образом глава ССС пытался отвлечь внимание общественности от записи его телефонного разговора с главой СНБ Ванецяном", - подчеркнул Алумян.

Отметим, что депутат Ален Симонян в беседе с журналистами заявил, что запись телефонного разговора глав СНБ и ССС вероятно распространили адвокаты Роберта Кочаряна.

Отметим, что во время пресс-конференции 11 сентября глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявил, что у ССС есть доказательства того, что в период с 23 февраля по 7-8 марта олигархи за деньги наняли солдат, чтобы последние охраняли их и их имущество. Хачатрян представил на пресс-конференции какие-то документы, в которых, по словам последнего, указано, сколько денег раздали олигархи солдатам, и есть подписи тех, кто получил деньги. Также глава ССС отметил, что есть данные о том, что с счетов ряда олигархов в эти дни были сняты крупные суммы денег, что лишний раз подтверждает их вину.