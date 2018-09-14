Пятница, 14 Сентября 2018 17:26

АрмИнфо. Из записи телефонного разговора главы СНБ с главой ССС становится очевидно, что на судью суда общей юрисдикции оказывалось давление в вопросе избрания меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Крчаряна. Об этом 14 сентября на пресс-конференции заявил адвокат Кочаряна Айк Алумян.

Алумян отметил, что из разговора также очевидно, что арест Кочаряна был заранее обговорен и решен - его арестовали с целью получения признаний. "Из записи разговора также становится очевидным, что в этих процессах замешан и сам премьер-министр. В ходе разговора глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян признается, что судья, рассматривающий меру пресечения Кочаряна, считает, что дело не имеет под собой основы, несмотря на это Ванецян ему приказывает: "хочешь, не хочешь, ты должен принять решение об аресте"", - подчеркнул адвокат.

Алумян отметил, что в отношении Кочаряна было осуществлено незаконное судебное преследование. "Арест сопровождался беспрецедентным нарушением Европейской конвенции по правам человека. Все дело в том, что в обществе укореняется точка зрения о том, что есть определенные люди, права которых можно нарушать. А людей, которые осмеливаются защищать их объявляют диверсантами, предателями и "черными силами". Более того, путем "народного возмущения" делаются попытки оказывать давление на судей, а Высший судебный совет даже и не думает защищать их права", - подчеркнул адвокат.

В связи с этим правозащитник отметил, что дело Кочаряна больше не может расследоваться в Специальной следственной службе, данное дело необходимо передать другому ведомству.

В заключении Алумян отметил, что защита Роберта Кочаряна удивлена тем фактом, что многие правозащитные организации и отдельные адвокаты не высказываются по данному делу. "Создается впечатление, что права человека и основные свободы носят исключительно личностный характер", - подчеркнул Алумян.

Алуямн заявил, что адвокаты второго президента Армении намерены обратиться к полномочным структурам и международным организациям с просьбой дать правовую оценку указанным в фактам.

Отметим, что Кочарян в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года обвиняется в свержении конституционного строя.