Пятница, 14 Сентября 2018 16:33

АрмИнфо.Азербайджан, Турция и Грузия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве в военной сфере.

"На сегодняшнем заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана на обсуждение был вынесен вопрос об утверждении Меморандума о взаимопонимании в оборонной сфере между тремя странами. Усиление военных связей между этими странами очень важно. Это весьма важно для каждого из регионов, и в то же время является посланием мировому сообществу ", - сказал председатель комитета Самед Сеидов, передает Грузия-онлайн.

Сеидов отметил, что связи между этими странами на высоком уровне развиваются не только в экономической, культурной и гуманитарной сферах, но и в военной сфере. "Обладая сильной армией, Азербайджан имеет поддержку со стороны Турции и Грузии. Это крайне важно и значимо для нашей страны", - отметил председатель комитета.

Меморандум о взаимопонимании в военной сфере между Азербайджаном, Турцией и Грузией был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.