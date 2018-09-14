Пятница, 14 Сентября 2018 16:28

АрмИнфо.В Степанакерте исходят из того, что для достижения всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе, необходимо восстановление полноценного участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс- секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

"Это один из ключевых аспектов для достижения скорейшего урегулирования конфликта. Нагорно-карабахская республика по прихоти и деструктивной позиции Азербайджана не является полноценным участником переговоров. Мы придерживается того, что должны быть вовлечены во все этапы переговоров от рассмотрения каких-то предложений до заключения конкретных соглашений", - подчеркнул Бабаян.

В то же время он подчеркнул, что нынешний статус Нагорного Карабаха не может быть предметом для переговоров. "Не может быть и речи о каком-либо вертикальном взаимодействии с Азербайджаном, так как Арцах никогда не был в составе независимого Азербайджана. Также как и не может быть речи о возвращении к прошлому, в том числе по части границ. Наша позиция по этому вопросу жесткая, о ней прекрасно осведомлены и Азербайджан, и сопредседатели Минской группы ОБСЕ", - отметил он.

На уточнение, означает ли это, что в Степанакерте не намереваются идти на уступки по части "передачи 7 районов", Бабаян в частности сказал: "Когда мы говорим о границах, мы всегда почему-то вынуждены оправдываться перед Азербайджаном по вопросу возвращения каких-то территорий, говорить о готовности к уступкам. Но, я хочу подчеркнуть, что сегодня не стоит вопрос о территориях, есть лишь вопрос о границах - а это уже более широкое понятие. Нагорно-Карабахская республика была образована благодаря слиянию Северного Арцаха и Нагорно-Карабахской автономной области. Это наши исторические территории. Может быть, Армения, исходя из ряда геополитических факторов, не может озвучивать это, но мы вполне можем. У нас есть на это юридическое, морально-психологическое право". Вместе с тем он подчеркнул, что у Арцаха есть право также поднимать вопрос и о возвращении территорий Нахиджевана.

Коснувшись заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна с трибуны парламента о том, что у него под рукой есть документы, где ни слова не сказано о статусе Арцаха, а лишь речь едет о передаче территорий, Бабаян посоветовал обратиться по этому вопросу в соответствующие компетентные армянские структуры. На вопрос, знакомы ли в Степанакерте с таким документом, он сказал, что нет. "Мы можем говорить лишь об официальной позиции Степанакерта. Могу лишь сказать, что мы не получали подобных документов, поскольку Степанакерт не является полноценным участником переговоров и не имеет доступа к документации. Мы можем лишь основываться на том, что говорят нам посредники, Армения и Азербайджан", - резюмировал он.

Отметим, что премьер-министр РА Никол Пашинян 12 сентября с трибуны парламента заявил, что последний документ, который был представлен за переговорным столом по карабахскому урегулированию, и который достался ему в наследство от прежних властей, вообще не затрагивал вопроса статуса Арцаха, в нем лишь говорилось о необходимости возвращения Азербайджану подконтрольных армянской стороне территорий. "Я это заявление делаю официально, как премьер-министр Армении",- заявил Пашинян, добавив, что изначально в переговорах по карабахскому урегулированию не было ни одного документа, где бы четко говорилось о статусе Арцаха или были бы гарантии его определения в последующем. "А к 2018 году вопрос статуса НКР за переговорным столом был вообще отодвинут на задний план",- подчеркнул он.