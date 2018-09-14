Пятница, 14 Сентября 2018 15:40

АрмИнфо. Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая подписали меморандум о взаимопонимании для усиления сотрудничества в сфере банковского и страхового надзора, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу МФЦА. Церемония подписания состоялась во время официального визита делегации CBIRC в Международный финансовый центр Астана («МФЦА»).

Меморандум был подписан председателем CBIRC Гуо Шукинг, Управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым и исполняющим обязанности генерального директора AFSA Мухтаром Бубеевым. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере надзора над трансграничными банковскими и страховыми учреждениями в обеих юрисдикциях и способствовать обмену соответствующей информацией между CBIRC и AFSA.

Гуо Шукинг приветствовал подписание меморандума, заявив: «Подписание меморандума о взаимопонимании между CBIRC и AFSA является дополнительным фундаментом для укрепления регуляторного сотрудничества между Китаем и Казахстаном, которое в дальнейшем будет способствовать развитию двустороннего взаимодействия в сфере банковских услуг и страхования и поддержке двусторонних экономических и торговых отношений».

Кайрат Келимбетов подчеркнул важность подписания меморандума, сказав: «Я приветствую установление сотрудничества между Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая и Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг. Уверен, что эффективное взаимодействие между регуляторами будет содействовать развитию казахстанско-китайского сотрудничества в рамках Инициативы «Один Пояс, Один Путь».

Мухтар Бубеев отметил: «Мы рады подписать меморандум, который расширит сотрудничество между AFSA и CBIRC по вопросам, представляющим общий интерес, в целях усиления обмена информацией и надзора в области банковских услуг и страхования в обеих юрисдикциях».

AFSA является независимым регулятором МФЦА, юридическим лицом, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Правила МФЦА предусматривают лицензирование, регистрацию, аккредитацию и надзор финансовых компаний и рыночных учреждений.

CBIRC отвечает за регулирование и надзор над финансовыми учреждениями, осуществляющими андеррайтинг в страховании, прием депозитов, выдачу кредитов, организацию расчетов и другие виды деятельности согласно Закону КНР о коммерческих банках и Закону КНР о компаниях. CBIRC является государственным учреждением непосредственно подчиненным Государственному совету Китайской Народной Республики. CBIRC уполномочен Государственным советом осуществлять администрирование, надзор и регулирование банковского и страхового рынка Китая для обеспечения надлежащей работы, законности и устойчивого развития рынка.