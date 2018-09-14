﻿
 Пятница, 14 Сентября 2018 15:40

Комитет МФЦА по регулированию финуслуг заключил меморандум с CBIRC

Комитет МФЦА по регулированию финуслуг заключил меморандум с CBIRC

АрмИнфо. Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая подписали меморандум о взаимопонимании для усиления сотрудничества в сфере банковского и страхового надзора, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу МФЦА. Церемония подписания состоялась во время официального визита делегации CBIRC в Международный финансовый центр Астана («МФЦА»).

Меморандум был подписан председателем CBIRC Гуо Шукинг, Управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым и исполняющим обязанности генерального директора AFSA Мухтаром Бубеевым. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере надзора над трансграничными банковскими и страховыми учреждениями в обеих юрисдикциях и способствовать обмену соответствующей информацией между CBIRC и AFSA.

Гуо Шукинг приветствовал подписание меморандума, заявив: «Подписание меморандума о взаимопонимании между CBIRC и AFSA является дополнительным фундаментом для укрепления регуляторного сотрудничества между Китаем и Казахстаном, которое в дальнейшем будет способствовать развитию двустороннего взаимодействия в сфере банковских услуг и страхования и поддержке двусторонних экономических и торговых отношений».

Кайрат Келимбетов подчеркнул важность подписания меморандума, сказав: «Я приветствую установление сотрудничества между Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая и Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг. Уверен, что эффективное взаимодействие между регуляторами будет содействовать развитию казахстанско-китайского сотрудничества в рамках Инициативы «Один Пояс, Один Путь».

Мухтар Бубеев отметил: «Мы рады подписать меморандум, который расширит сотрудничество между AFSA и CBIRC по вопросам, представляющим общий интерес, в целях усиления обмена информацией и надзора в области банковских услуг и страхования в обеих юрисдикциях».

AFSA является независимым регулятором МФЦА, юридическим лицом, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Правила МФЦА предусматривают лицензирование, регистрацию, аккредитацию и надзор финансовых компаний и рыночных учреждений.

CBIRC отвечает за регулирование и надзор над финансовыми учреждениями, осуществляющими андеррайтинг в страховании, прием депозитов, выдачу кредитов, организацию расчетов и другие виды деятельности согласно Закону КНР о коммерческих банках и Закону КНР о компаниях. CBIRC является государственным учреждением непосредственно подчиненным Государственному совету Китайской Народной Республики. CBIRC уполномочен Государственным советом осуществлять администрирование, надзор и регулирование банковского и страхового рынка Китая для обеспечения надлежащей работы, законности и устойчивого развития рынка.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Защита Кочаряна: Мы все хотим, чтобы дело 1 марта 2008 года было полностью раскрытоЗащита Кочаряна: Мы все хотим, чтобы дело 1 марта 2008 года было полностью раскрыто
Посол РА в Грузии инициировал ознакомительный тур по Армении для двадцати дипломатов из разных странПосол РА в Грузии инициировал ознакомительный тур по Армении для двадцати дипломатов из разных стран
Алумян: Заявления о том, что запись телефонного разговора между главами СНБ и ССС распространили адвокаты Кочаряна, являются абсурднымиАлумян: Заявления о том, что запись телефонного разговора между главами СНБ и ССС распространили адвокаты Кочаряна, являются абсурдными
В Елисейском дворце стартовали переговоры Пашинян-МакронВ Елисейском дворце стартовали переговоры Пашинян-Макрон
Айк Алумян: В обществе укореняется точка зрения о том, что есть определенные люди, права которых можно нарушатьАйк Алумян: В обществе укореняется точка зрения о том, что есть определенные люди, права которых можно нарушать
Ван Дамм с российскими звездами будет Ван Дамм с российскими звездами будет "зажигать" в Ереване
Азербайджан, Турция и Грузия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве в военной сфереАзербайджан, Турция и Грузия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве в военной сфере
ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения в которых отработают навыки вторжения в Нагорный КарабахВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения в которых отработают навыки вторжения в Нагорный Карабах
Бабаян: Степанакерт не знаком с документом по карабахскому урегулированию, где не говорилось бы о статусе Арцаха, а лишь о возвращении территорийБабаян: Степанакерт не знаком с документом по карабахскому урегулированию, где не говорилось бы о статусе Арцаха, а лишь о возвращении территорий
Осипян опроверг заявление о том, что в марте 2008 года глава Военной полиции приказал своим подчиненным стрелять по ногам демонстрантовОсипян опроверг заявление о том, что в марте 2008 года глава Военной полиции приказал своим подчиненным стрелять по ногам демонстрантов
Глава МИД Армении провел встречу с армянской общиной ШвейцарииГлава МИД Армении провел встречу с армянской общиной Швейцарии
Эксперт: Минимальное участие армянских специалистов в проекте модернизации второго энергоблока ААЭС не может не вызывать озабоченностиЭксперт: Минимальное участие армянских специалистов в проекте модернизации второго энергоблока ААЭС не может не вызывать озабоченности
Россия отменила у себя международный розыск в отношении Микаэла Арутюняна, уведомив об этом Полицию РА - ОсипянРоссия отменила у себя международный розыск в отношении Микаэла Арутюняна, уведомив об этом Полицию РА - Осипян
Президент Саркисян и посол Швейцарии в Армении обсудили перспективы сотрудничестваПрезидент Саркисян и посол Швейцарии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
С 16 по 19 сентября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусовС 16 по 19 сентября температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
Глава Полиции Армении не исключил, что и он мог быть объектом незаконной прослушкиГлава Полиции Армении не исключил, что и он мог быть объектом незаконной прослушки
Иностранные дипломаты, аккредитованные в Грузии, с ознакомительным визитом приехали в АрмениюИностранные дипломаты, аккредитованные в Грузии, с ознакомительным визитом приехали в Армению
В Армении планируется втрое увеличить размер единовременного пособия за рождение второго ребенкаВ Армении планируется втрое увеличить размер единовременного пособия за рождение второго ребенка
Москва: Окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико- дипломатическим путем на основе договоренностей сторон конфликтаМосква: Окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико- дипломатическим путем на основе договоренностей сторон конфликта
МИД: Общественные протесты в Армении продемонстрировали мощь нашего гражданского обществаМИД: Общественные протесты в Армении продемонстрировали мощь нашего гражданского общества
МИД: Армения видит прямую связь между активизацией милитаристской риторики Азербайджана в отношении армянского народа и его агрессивным вооружениемМИД: Армения видит прямую связь между активизацией милитаристской риторики Азербайджана в отношении армянского народа и его агрессивным вооружением
Никол Пашинян представителям армянской общины во Франции: Наше государство будет не за кулисами современной цивилизации, а примет свою долю лидерстваНикол Пашинян представителям армянской общины во Франции: Наше государство будет не за кулисами современной цивилизации, а примет свою долю лидерства
Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го сентябряЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 14-го сентября
Президент Армении провел встречу с баронессой Кэролайн КоксПрезидент Армении провел встречу с баронессой Кэролайн Кокс
Шармазанов: Турция и Азербайджан - реальная угроза для южных границ региона действия ОДКБШармазанов: Турция и Азербайджан - реальная угроза для южных границ региона действия ОДКБ
Никол Пашинян прибыл в ПарижНикол Пашинян прибыл в Париж
Единственным кандидатом на пост президента ФФА является глава СНБ Артур ВанецянЕдинственным кандидатом на пост президента ФФА является глава СНБ Артур Ванецян
Армен Саркисян принял Аркадия ДворковичаАрмен Саркисян принял Аркадия Дворковича
Высокопоставленные лица Арцаха приняли сенатора штата Калифорния США, мэра и секретаря городской мэрии ГлендейлаВысокопоставленные лица Арцаха приняли сенатора штата Калифорния США, мэра и секретаря городской мэрии Глендейла
Леонид Калашников: российско-армянские отношения были и остаются на высоком уровнеЛеонид Калашников: российско-армянские отношения были и остаются на высоком уровне
Глава МИД Армении: Отвергнутая справедливость препятствует подлинному примирению поколений, переживших геноцидГлава МИД Армении: Отвергнутая справедливость препятствует подлинному примирению поколений, переживших геноцид
Генпрокуроры Армении и Швейцарии достигли договоренностей в отношении выявления и возвращения активов, полученных преступным путемГенпрокуроры Армении и Швейцарии достигли договоренностей в отношении выявления и возвращения активов, полученных преступным путем
Условная война, объявленная Арменией Азербайджану в рамках учений Условная война, объявленная Арменией Азербайджану в рамках учений "Шант-2018" вызвала истерику в Баку
Мишель Бачелет: Внутриполитические процессы в Армении были в центре внимания офиса Верховного комиссара ООНМишель Бачелет: Внутриполитические процессы в Армении были в центре внимания офиса Верховного комиссара ООН
Царукян: Я Царукян: Я "мощный" человек, и на намеки не отвечаю
Пашинян: Основная цель учений Пашинян: Основная цель учений "Шант-2018"  - отработка действий органов госуправления в условиях перехода от состояния мира к войне
Новоназначенный посол Украины вручил верительные грамоты президенту АрменииНовоназначенный посол Украины вручил верительные грамоты президенту Армении
Пашинян заявил о намерении Пашинян заявил о намерении "закрыть" всех тех, кто совершил преступления 1 марта
В парламенте Армении будет создана временная комиссия по изучению обстоятельств и сути записи телефонного разговора между главами СНБ и СССВ парламенте Армении будет создана временная комиссия по изучению обстоятельств и сути записи телефонного разговора между главами СНБ и ССС
Итоги визита главы ПА ОБСЕ в Армению: ожидается назначение нового Спецпредставителя структуры по Южному КавказуИтоги визита главы ПА ОБСЕ в Армению: ожидается назначение нового Спецпредставителя структуры по Южному Кавказу
Никол Пашинян уверен, что его предстоящий визит во Францию окажет содействие продвижению вперед двусторонних связейНикол Пашинян уверен, что его предстоящий визит во Францию окажет содействие продвижению вперед двусторонних связей
Тигран Уриханян избран председателем постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования,  культуры, молодежи и спортаТигран Уриханян избран председателем постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования,  культуры, молодежи и спорта
Эдгар Седракян стал судьей Кассационного суда АрменииЭдгар Седракян стал судьей Кассационного суда Армении
Ваче Маргарян заверяет: лично не знаком с директором Службы национальной безопасности Армении, и никогда не звонил емуВаче Маргарян заверяет: лично не знаком с директором Службы национальной безопасности Армении, и никогда не звонил ему
Пашинян с Жеенбековым обсудил взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБПашинян с Жеенбековым обсудил взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ
В Генпрокуратуре возбудили еще одно дело по факту обнародования аудиозаписи разговора между директором СНБ и главой СССВ Генпрокуратуре возбудили еще одно дело по факту обнародования аудиозаписи разговора между директором СНБ и главой ССС
Арман Диланян стал членом Конституционного суда АрменииАрман Диланян стал членом Конституционного суда Армении
Ерванд Хундкарян стал председателем Кассационного суда АрменииЕрванд Хундкарян стал председателем Кассационного суда Армении
Фактом прослушки телефонного разговора между директором СНБ и председателем ССС займется парламент страныФактом прослушки телефонного разговора между директором СНБ и председателем ССС займется парламент страны
Кремль: Путин посетит Армению с официальным визитомКремль: Путин посетит Армению с официальным визитом
Армения объявила войну Азербайджану в рамках учений Армения объявила войну Азербайджану в рамках учений "Шант-2018"
VivaCell MTS заявляет: Базовые станции, коммутационные и программные системы компании не располагают технической возможностью прослушки разговоров абонентовVivaCell MTS заявляет: Базовые станции, коммутационные и программные системы компании не располагают технической возможностью прослушки разговоров абонентов
Никол Пашинян: В Армении больше нет, и никогда не будет диктаторовНикол Пашинян: В Армении больше нет, и никогда не будет диктаторов
Кочарян назвал Кочарян назвал "вздором" уголовное дело в его отношении по обвинению в отмывании денег
Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей АрменииКочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
Пашинян: Вопрос с генсеком ОДКБ урегулирован, скорее всего, Армения будет председательствовать в организации до конца срокаПашинян: Вопрос с генсеком ОДКБ урегулирован, скорее всего, Армения будет председательствовать в организации до конца срока
Пашинян: Последний документ по карабахскому урегулированию вообще не затрагивал вопроса статуса Арцаха, в нем говорилось лишь о возвращении подконтрольных армянской стороне территорийПашинян: Последний документ по карабахскому урегулированию вообще не затрагивал вопроса статуса Арцаха, в нем говорилось лишь о возвращении подконтрольных армянской стороне территорий
Российские пограничники совместно с Полицией Армении выявили и уничтожили 773 кг коноплиРоссийские пограничники совместно с Полицией Армении выявили и уничтожили 773 кг конопли
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 13 сентября
Очередное заседание правительства Армении, намеченное на завтра, не состоитсяОчередное заседание правительства Армении, намеченное на завтра, не состоится

Интервью
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровнеВаагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в АзербайджанеДля достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
Александр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативностьАлександр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
Арсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношенийАрсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогичноАшот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущегоМане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в АрменииЭдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Ахмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высокАхмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  
Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часовАндрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса АрменииДан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шаговЕлена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом ПашиняномВ Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  
Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военныхРачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимуществаСмбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
Смбат Насибян: Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом        
Ованес Игитян : Под давлением Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающеесяСергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликтаАрман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядкаМанвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
Комментируемые
Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей АрменииКочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характерГлавы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору. “И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборахКочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать  с вторым президентом АрменииЭдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать  с вторым президентом Армении
Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмовГлава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мираАссамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
Официальный Ереван ответил на заявление МосквыОфициальный Ереван ответил на заявление Москвы
Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООНГруппа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодняПостановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные рискиЭксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивациюРеспубликанская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президентаМнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
Баку отреагировал на заявление ПашинянаБаку отреагировал на заявление Пашиняна
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупцииНикол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторонаБалаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный ударПремьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТОПремьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го мартаАрмянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешенаСМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучрежденияхСтепанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепоПашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
Генерал Манвел Григорян останется под стражейГенерал Манвел Григорян останется под стражей
Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставкуГазета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
Поиск по дням

2013 , 2014