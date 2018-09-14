Пятница, 14 Сентября 2018 15:41

АрмИнфо. Казахстан намерен увеличить вклад в миротворческие операции ООН путем совместного с Индией развертывания своего контингента в Ливане и сертификации ООН казахстанского учебного центра миротворческой подготовки «КАЗЦЕНТ». Об этом заявил Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совета Безопасности ООН по реформе миротворческой деятельности ООН 12 сентября 2018 года.

В ходе заседания Посол Казахстана отметил необходимость качественных изменений, применения инновационных подходов и новых критериев оценки системы миротворчества ООН. Он назвал укрепление координации и обеспечение подотчетности всех структур ООН одним из главных условий для повышения эффективности миротворческой деятельности.

«Мы убеждены, что активное вовлечение и участие новых стран в процесс миротворческой деятельности ООН, в том числе путем совместного развертывания контингента, придаст новую энергию и большую эффективность операциям ООН по поддержанию мира», – заявил К. Умаров. Он добавил, что этот процесс позволит повысить авторитет и эффективность миссий ООН и будет способствовать сотрудничеству и коллективной ответственности стран, региональных организаций и всего мирового сообщества в целом.

Глава казахстанской делегации также подчеркнул важность партнерства между региональными структурами в предотвращении и разрешении конфликтов, и напомнил о предложенной Казахстаном триединой стратегии по профилактике конфликтов и предупреждению их корневых причин. В основе этой стратегии – усиление взаимосвязи между безопасностью и развитием в целях увеличения эффективности принимаемых международным сообществом стабилизационных мер, использование стратегического регионального подхода в решении актуальных проблем, а также укрепление координации различных структур и агентств ООН для повышения эффективности оказываемой на местах помощи и обеспечения большей прозрачности.

На заседании Совбеза также выступил заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа. Он призвал страны, обладающие передовым военным потенциалом, направлять в миссии ООН больше миротворцев, оборудования и оказывать логистическую поддержку, а также усилить миротворческую подготовку.

В конце октября этого года Казахстан направит миротворческую роту из 120 военнослужащих в состав Временных сил ООН в Ливане совместно с индийскими миротворцами.

Временные силы ООН в Ливане учреждены в марте 1978 года для подтверждения вывода израильских сил из этой страны, оказания помощи правительству Ливана в восстановлении власти в стране. В настоящее время более 10 тысяч военнослужащих из 42 стран проходят службу в миротворческой миссии ООН в Ливане.