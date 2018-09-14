Пятница, 14 Сентября 2018 15:31

АрмИнфо. Начальник Полиции Армении Валерий Осипян опроверг заявление своего бывшего сослуживца Вардана Гукасяна по кличке "Дог" о том, что во время мартовских событий 2008 года тогдашний глава Военной полиции Владимир Гаспарян дал своим подчиненным приказ стрелять по ногам демонстрантов.

"Порядка 30 лет я работал в Полиции на различных должностях, но ни разу за эти 30 лет я никогда, ни от кого не получал подобного приказа. Более того, я не слышал о том, чтобы подобный приказ получил кто-либо из моих сослуживцев. Если подобное обвинение действительно было озвучено, оно нуждается в разъяснениях",- заявил Осипян журналистам.