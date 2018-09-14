Пятница, 14 Сентября 2018 15:27

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, находящийся с рабочим визитов в Женеве, провел встречу с армянской общиной Швейцарии. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

В своей речи к собравшимся, Мнацаканян отметил, что в последние годы Армения развивала со Швейцарией интересные и динамичные отношения. Он также выразил благодарность армянской общине за сохранение своей

идентичности и связи с Родиной. При этом, глава МИД отметил, что будучи членом нового правительства, он взял на себя готовность и желание разделить политическую ответственность за сегодняшнюю Армению. "В числе приоритетов нашего правительства обеспечение правосудия, верховенство закона, борьба с коррупцией, обеспечение равных условий в социально-экономической жизни, укрепление прав человека и демократических институтов. Правительство также мобилизует силы для реализации четкой и предсказуемой программы развития", - заверил Мнацаканян.