Пятница, 14 Сентября 2018 14:53

АрмИнфо. Минимальное участие армянских специалистов в проекте по продлению сроков эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции не может не вызывать озабоченности. Об этом 14 сентября на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос АрмИнфо, заявил национальный эксперт ООН по энергетике Ара Марджанян.

По его словам, с самого начала реализации программы власти страны не оговорили условия об обязательном участии армянских компаний в данном проекте. Между тем, в свое время, когда начиналось строительство атомной электростанции, предусматривалось все - начиная от подготовки кадров до строительства Мецамора - города атомщиков. Участие в проекте, продолжил эксперт, позволило бы армянским специалистам повышать свою квалификацию, быть знакомыми с устанавливаемым новым оборудованием, что, в конечном итоге положительно сказалось бы и на уровне безопасности АЭС. Тем более, что многие работники сегодня трудятся на атомных блоках зарубежных государств. "Необходимо обдуманно и в спокойно обстановке решить данный вопрос", - подчеркнул Ара Марджанян.

Отвечая на вопрос о заявлении премьер-министра РА о необходимости сокращения на станции 500 человек, он призвал власти страны осторожно и аккуратно подходить к вопросу о кадрах. "Скорее всего, здесь речь идет о недопонимании, поскольку процесс подготовки кадров, преемственность поколений является залогом для успешного функционирования блока", - подчеркнул эксперт, указав также на важность решения финансовых проблем сотрудников станции. Он напомнил, что в разные годы данный вопрос постоянно выдвигался сотрудниками АЭС, требовавших увеличения заработной платы. "Возможно, путем сокращений делается попытку решить эту проблему, но ничего, кроме озабоченности, данный шаг вызвать не может", - отметил Ара Марджанян.

Он вновь указал на важную роль атомной энергетики в обеспечении энергетической безопасности. Так, тариф с АЭС, наравне с тарифом с Воротанского каскада ГЭС и Севан- Разданского Каскада ГЭС самый низкий в республике, что положительно сказывается как на экономике, так и на социальном положении граждан страны. Отпускной тариф с атомки составляет 6.9 драмов за 1 кВт.ч. электроэнергии, что в 4-5 раз дешевле, чем электроэнергия, производимая тепловыми блоками. Кроме того, станция является базисной и не зависит от наличия ветра или солнца. В 2017 году блок произвел 2,4 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет 37,5% от всей выработанной в республике электроэнергии, заработав 16.6 млрд драмов. Более того, продолжил Ара Марджанян, заправка блока топливом всего один раз в году снижает зависимость от цен на другие энергоносители, что положительно сказывается и на финансовом положении страны. Эксперт констатировал, что наличие атомной энергетики позволяет развивать науку, производство, готовить квалифицированные кадры, повышать дисциплину труда. "Данный факт позволяет Армении осуществлять долгосрочное сотрудничество с Российской Федерацией в сфере науки и техники", - подчеркнул Ара Марджанян.

2 сентября в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что на Армянской АЭС зарегистрированы "лишние" 500 сотрудников, которые, по сути, занимают созданные дополнительные должности, необходимости в которых не было. Тем не менее, продолжил премьер, эти люди работают, получают заработную плату, что оказывает дополнительно давление на тариф в виде 3 млрд драмов. "Это означает, что эта сумма учтена в тарифе", - отметил глава правительства. По его словам, столько новых должностей появилось по известным причинам - власти устраивали людей на работу в контексте выборов, что стало причиной образования проблемы. Вместе с тем он отметил, что эти люди не будут уволены сразу, так как в таком случае возникнут новые социальные проблемы. "Мы должны сделать все, чтобы на рынке труда и в экономике, в целом, ситуация изменилась так, чтобы решая одну проблему, не создавать другую", - сказал Пашинян.

Ранее генеральный директор Армянской АЭС Мовсес Варданян сообщал АрмИнфо, что на станции трудится 1812 человек со средней заработной платой в 300 тысяч драмов. Для Армении, продолжил гендиректор, это немаленькая сумма, но если сопоставить со средней зарплатой сотрудников зарубежных АЭС, становится очевидным, что это очень маленькая сумма. "Именно по этой причине сотрудники ААЭС постоянно поднимают данный вопрос", - отмечал Мовсес Варданян.

В свою очередь, ветеран армянской энергетики, ответственный секретарь Союза ветеранов атомной энергетики Армении Мартун Геворгян в интервью АрмИнфо призвал оптимизировать систему управления станцией. "На станции вопросами закупочных процедур занимаются аж 40 человек!. Когда мы перезапускали станцию в 90-х годах, отдел снабжения был в пять раз меньше и, тем не менее, нам удалось перезапустить АЭС. Я не понимаю этого юмора" - отмечал Мартун Геворгян. Более того, продолжил эксперт, немалое число ветеранов, которые еще способны чему- то учить молодежь, сегодня сокращается. "Без них ребятам будет очень тяжело. Худо-бедно, но ветераны все же свой опыт как-то передают молодому поколению", - пояснил эксперт.

Армянская АЭС состоит из двух блоков с советскими (российскими) реакторами ВВЭР. Первый блок был введен в эксплуатацию в 1976 году, второй - в 1980. В марте 1989 года после Спитакского землетрясения, унесшего жизни 25 тыс человек, работа станции была остановлена. В ноябре 1995 года в связи с острейшим энергетическим кризисом был задействован второй энергоблок станции мощностью 407,5 МВт. В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет - до 2026 года. Окончание работ запланировано на 2019 год. Правительство Российской Федерации выделило Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму $270 млн. и грант в $30 млн.