Пятница, 14 Сентября 2018 14:34

АрмИнфо. Глава армянской полиции Валерий Осипян не знал о том, что экс-министр обороны, ныне обвиняемый в свержении конституционного строя Микаэл Арутюнян является гражданином РФ. Об этом заявил журналистам 14 сентября сам министр.

По его словам, он узнал об этом, когда Россия отменила международный розыск в отношении Микаэла Арутюняна на своей территории направив соответствующее уведомление в Полицию РА. Вопрос о том, насколько данный шаг со стороны <стратегического партнера> является <дружеским> по отношению к Армении, Осипян не стал комментировать. Так же он не стал говорить о возможных ответных мерах со стороны Армении. <Полиция является структурой аполитичной и я не могу ответить на этот вопрос>, - заявил он.

Напомним, что 11 сентября, отвечая на вопрос АрмИнфо, глава ССС Сасун Хачатрян заявил, что ведомство направило запрос в компетентные органы России с целью проверить информацию о российском гражданстве обвиняемого. Тем временем, 31 августа Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что запрос о выдаче экс-министра обороны Арутюняна, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы РФ и в настоящее время находится в стадии рассмотрения. <Предварительно принято решение, что в экстрадиции будет отказано, поскольку установлено, что Микаел Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт", - заявил источник, напомнив, что по Конституции РФ граждане России не выдаются зарубежным странам, в том числе и для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что бывший министр обороны Микаэл Арутюнян (находится в розыске по линии Интерпола) и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров (был отпущен под залог) обвиняются в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о кровавом разгоне массовых акций протеста 1 марта 2008 года, в ходе которых было убито 10 человек.