Пятница, 14 Сентября 2018 14:20

АрмИнфо. Новоназначенный посол Швейцарии в Армении Стефано Лазарото 14 августа вручил верительные грамоты президенту Армену Саркисяну.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян отметил, что между Арменией и Швейцарией исторически сложились дружественные отношения. Президент счел удовлетворительным уровень сотрудничества между двумя странами в области политики и экономики, заметив, что у армяно-швейцарских отношений есть большой потенциал. Он также выразил уверенность в том, что новоназначенный посол внесет свой вклад в развитие армяно-швейцарских отношений.

В свою очередь посол заметил, что развитию двухсторонних дружественных отношений способствовало открытие посольства Швейцарии в Армении в 2011 году. Он выразил готовность приложить все усилия для углубления двухстороннего сотрудничества во всех сферах.