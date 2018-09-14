Пятница, 14 Сентября 2018 14:19

АрмИнфо.На территории Армении с 14 по 16 сентября ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, с 17 по 19 сентября в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В отдельных регионах возможен град. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 14-15 сентября поднимется на 3-4 градуса, а с 16-19 постепенно понизится на 5-6 градусов.

В Ереване с 14 по 17 сентября ожидается ясная погода без осадков. В вечерние часы с 18 по 19 сентября в отдельных частях города возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем будет колебаться от +36 до +31 градусов тепла.