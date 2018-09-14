Пятница, 14 Сентября 2018 13:58

АрмИнфо.Начальник Полиции Армении Валерий Осипян не исключает, что и он мог быть обьектом незаконной прослушки. Вместе с тем, как заявил Осипян журналистам 14 сентября, он не думает, что стоит опасаться скандала в случае возможного обнародования его телефонных разговоров.

По словам начальника Полиции, несмотря на то, что была обнародована аудиозапись телефонного разговора глав СНБ и ССС, сам он себя чувствует в безопасности. Как указал Осипян, не будь законодательной императивы, он готов выходить на улицу даже без сопровождения охраны. <Хочу заверит сограждан, что их безопасность также обеспечивается на высоком уровне>, - заверил он.

Напомним, что на днях в сети появилась запись телефонного разговора директора СНБ Армении Артура Ванецяна и начальника ССС Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаэла Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек