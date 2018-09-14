Пятница, 14 Сентября 2018 12:58

АрмИнфо.Правительство Армении 14 сентября одобрило законодательную инициативу Министерства труда и по социальным вопросам о тройном увеличении единовременного пособия за рождение второго ребенка. По словам министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян, вопрос следует рассматривать в контексте решения демографических задач.

Согласно представленному проекту, предусмотрено с 1 октября 2018 года в три раза увеличить размер единовременного пособия в Армении за рождение второго ребенка. В настоящее время за рождение первого и второго ребенка родителям выплачивается единовременное пособие в размер 50 тысяч драмов за каждого ребенка, за третьего - 1 млн драмов, за каждого четвертого и последующего - 1,5 млн драмов.

Теперь предлагается выделять за рождение второго ребенка единовременного пособия в размере 150 тысяч драмов.

На решение этой задачи в октябре-декабре текущего года будет направлено из бюджета страны 375 млн драмов, с 2019 года размер ассигнований составит 1,5 млрд драмов. Отчисления в текущем году, как сообщила Тандилян, будут осуществляться за счет сэкономленных средств, которые были предусмотрены бюджетом, но не выплачены по причине снижения уровня рождаемости. Так, если в 2016 году в Армении появились на свет 40 тысяч детей, то спустя год этот показатель снизился на три тысячи. В текущем году, как ожидается, численность новорожденных снизится еще на 1 тысячу.

Трехкратное повышение пособия на второго ребенка, как отметила Тандилян, имеет стратегическое значение для Армении. Ожидается, что при рождении тройни, родители получат пособие как за первого, второго и третьего ребенка - по 50 тыс, 150 тыс. и 1 млн драмов. Но, как заверила министр, вопрос о пособиях будет более детально совершентствоваться в рамках ожидаемых поправок к закону <О госпособиях>.