Пятница, 14 Сентября 2018 12:57

АрмИнфо. Россия исходит из того, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико- дипломатическим путем на основе договоренностей сторон конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Росси Мария Захарова коснувшись нагорно-карабахского конфликта.

Так отвечая на вопрос о том, что Москва сегодня может сказать о процессе по нагорно- карабахскому урегулированию, учитывая те события, которые в последние недели происходят в Армении и возможное их влияние на переговоры, представитель МИД РФ, в частности сказала: "Мы, конечно, анализируем все, что говорится по теме нагорно­карабахского урегулирования и следим за теми заявлениями, которые делаются в соответствующих странах. Хотела бы напомнить, что позиция России по вопросу нагорно- карабахского урегулирования остается неизменной. Мы исходим из того, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико- дипломатическим путем на основе договоренностей сторон конфликта. Со своей стороны Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет продолжать оказывать сторонам посредническое содействие, необходимое для достижения компромисса. Соответствующий климат для продвижения вперед должны, безусловно, создавать соответствующие стороны".