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АрмИнфо.Глава МИД РА Зограб Мнацаканян в ходе выступления на 39-м заседании Совета по правам человека в Женеве рассказал о последних фундаментальных демократических изменениях в Армении и о видении будущего.
Он напомнил, что в апреле текущего года сотни тысяч людей в Армении вышли на улицы для проведения мирных акций протеста против негативных аспектов правления, правосудия и верховенства закона. "Очевидно, что общественные протесты в Армении продемонстрировали мощь нашего гражданского общества. Они показали эволюцию армянского общества в направлении повышения уровеня политической зрелости и правовой грамотности. Изменения в Армении носили исключительно внутренний характер и были обусловлены внутриармняской действительностью. Армения гордится энергичным и жизнеспособным поколением, которое несет полную ответственность за свои права и свободы", - сказал Мнацаканян.
В тоже время он подчеркнул, что новое правительство, получившее
всецелую поддержку народа, приступило к процессу реализации реформ,
направленных на укрепление устойчивых демократических институтов,
защиту и стимулирование прав и свобод человека, создание сильной и
независимой судебной системы, верховенство закона, решительную борьбу с коррупцией, а также стимулирование равных и справедливых условий для всех как в экономической, так и общественной жизни.
Вместе с тем, глава МИД Армении констатировал, что проведение свободных и честных выборов является одним из приоритетов нового правительства. "Через неделю состоятся выборы в Ереванский совет старейшин. Правительство, парламент и все соответствующие учреждения готовят необходимые правовые изменения и институциональные возможности для проведения в стране парламентских выборов, которые укрепят демократические преобразования в Армении и точно отразят политическую панораму. Реализация всех этих реформ - непростая задача, конечно, есть много проблем. Тем не менее, главная цель реформ - решительная политическая воля правительства, подкрепленная прочным мандатом народа. Во всех этих приоритетах Армения успешно и эффективно сотрудничает со всеми своими международными партнерами", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.
И в заключение он подтвердил приверженность нового правительства реализации всех взятых обязательств в области прав человека.
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|Алумян: Заявления о том, что запись телефонного разговора между главами СНБ и ССС распространили адвокаты Кочаряна, являются абсурдными
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|Азербайджан, Турция и Грузия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве в военной сфере
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|Осипян опроверг заявление о том, что в марте 2008 года глава Военной полиции приказал своим подчиненным стрелять по ногам демонстрантов
|Глава МИД Армении провел встречу с армянской общиной Швейцарии
|Эксперт: Минимальное участие армянских специалистов в проекте модернизации второго энергоблока ААЭС не может не вызывать озабоченности
|Россия отменила у себя международный розыск в отношении Микаэла Арутюняна, уведомив об этом Полицию РА - Осипян
|Президент Саркисян и посол Швейцарии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
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|Глава Полиции Армении не исключил, что и он мог быть объектом незаконной прослушки
|Иностранные дипломаты, аккредитованные в Грузии, с ознакомительным визитом приехали в Армению
|В Армении планируется втрое увеличить размер единовременного пособия за рождение второго ребенка
|Москва: Окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико- дипломатическим путем на основе договоренностей сторон конфликта
|МИД: Общественные протесты в Армении продемонстрировали мощь нашего гражданского общества
|МИД: Армения видит прямую связь между активизацией милитаристской риторики Азербайджана в отношении армянского народа и его агрессивным вооружением
|Никол Пашинян представителям армянской общины во Франции: Наше государство будет не за кулисами современной цивилизации, а примет свою долю лидерства
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го сентября
|Президент Армении провел встречу с баронессой Кэролайн Кокс
|Шармазанов: Турция и Азербайджан - реальная угроза для южных границ региона действия ОДКБ
|Никол Пашинян прибыл в Париж
|Единственным кандидатом на пост президента ФФА является глава СНБ Артур Ванецян
|Армен Саркисян принял Аркадия Дворковича
|Высокопоставленные лица Арцаха приняли сенатора штата Калифорния США, мэра и секретаря городской мэрии Глендейла
|Леонид Калашников: российско-армянские отношения были и остаются на высоком уровне
|Глава МИД Армении: Отвергнутая справедливость препятствует подлинному примирению поколений, переживших геноцид
|Генпрокуроры Армении и Швейцарии достигли договоренностей в отношении выявления и возвращения активов, полученных преступным путем
|Условная война, объявленная Арменией Азербайджану в рамках учений "Шант-2018" вызвала истерику в Баку
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|Пашинян заявил о намерении "закрыть" всех тех, кто совершил преступления 1 марта
|В парламенте Армении будет создана временная комиссия по изучению обстоятельств и сути записи телефонного разговора между главами СНБ и ССС
|Итоги визита главы ПА ОБСЕ в Армению: ожидается назначение нового Спецпредставителя структуры по Южному Кавказу
|Никол Пашинян уверен, что его предстоящий визит во Францию окажет содействие продвижению вперед двусторонних связей
|Тигран Уриханян избран председателем постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта
|Эдгар Седракян стал судьей Кассационного суда Армении
|Ваче Маргарян заверяет: лично не знаком с директором Службы национальной безопасности Армении, и никогда не звонил ему
|Пашинян с Жеенбековым обсудил взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ
|В Генпрокуратуре возбудили еще одно дело по факту обнародования аудиозаписи разговора между директором СНБ и главой ССС
|Арман Диланян стал членом Конституционного суда Армении
|Ерванд Хундкарян стал председателем Кассационного суда Армении
|Фактом прослушки телефонного разговора между директором СНБ и председателем ССС займется парламент страны
|Кремль: Путин посетит Армению с официальным визитом
|Армения объявила войну Азербайджану в рамках учений "Шант-2018"
|VivaCell MTS заявляет: Базовые станции, коммутационные и программные системы компании не располагают технической возможностью прослушки разговоров абонентов
|Никол Пашинян: В Армении больше нет, и никогда не будет диктаторов
|Кочарян назвал "вздором" уголовное дело в его отношении по обвинению в отмывании денег
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|Пашинян: Вопрос с генсеком ОДКБ урегулирован, скорее всего, Армения будет председательствовать в организации до конца срока
|Пашинян: Последний документ по карабахскому урегулированию вообще не затрагивал вопроса статуса Арцаха, в нем говорилось лишь о возвращении подконтрольных армянской стороне территорий
|Российские пограничники совместно с Полицией Армении выявили и уничтожили 773 кг конопли
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 13 сентября
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