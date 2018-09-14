Пятница, 14 Сентября 2018 12:56

АрмИнфо.Глава МИД РА Зограб Мнацаканян в ходе выступления на 39-м заседании Совета по правам человека в Женеве рассказал о последних фундаментальных демократических изменениях в Армении и о видении будущего.

Он напомнил, что в апреле текущего года сотни тысяч людей в Армении вышли на улицы для проведения мирных акций протеста против негативных аспектов правления, правосудия и верховенства закона. "Очевидно, что общественные протесты в Армении продемонстрировали мощь нашего гражданского общества. Они показали эволюцию армянского общества в направлении повышения уровеня политической зрелости и правовой грамотности. Изменения в Армении носили исключительно внутренний характер и были обусловлены внутриармняской действительностью. Армения гордится энергичным и жизнеспособным поколением, которое несет полную ответственность за свои права и свободы", - сказал Мнацаканян.

В тоже время он подчеркнул, что новое правительство, получившее

всецелую поддержку народа, приступило к процессу реализации реформ,

направленных на укрепление устойчивых демократических институтов,

защиту и стимулирование прав и свобод человека, создание сильной и

независимой судебной системы, верховенство закона, решительную борьбу с коррупцией, а также стимулирование равных и справедливых условий для всех как в экономической, так и общественной жизни.

Вместе с тем, глава МИД Армении констатировал, что проведение свободных и честных выборов является одним из приоритетов нового правительства. "Через неделю состоятся выборы в Ереванский совет старейшин. Правительство, парламент и все соответствующие учреждения готовят необходимые правовые изменения и институциональные возможности для проведения в стране парламентских выборов, которые укрепят демократические преобразования в Армении и точно отразят политическую панораму. Реализация всех этих реформ - непростая задача, конечно, есть много проблем. Тем не менее, главная цель реформ - решительная политическая воля правительства, подкрепленная прочным мандатом народа. Во всех этих приоритетах Армения успешно и эффективно сотрудничает со всеми своими международными партнерами", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

И в заключение он подтвердил приверженность нового правительства реализации всех взятых обязательств в области прав человека.