Пятница, 14 Сентября 2018 12:20

АрмИнфо. Международное сообщество на всех уровнях должно продолжить решительно противодействовать таким опасным явлениям как эксплуатация информационных технологий и СМИ с целью сеяния ненависти и нетерпимости. Об этом в Женеве в ходе выступления на 39-м заседании Совета по правам человека заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, истории хорошо известны последствия необузданной ненависти. "Армения и армянский народ постоянно были мишенью систематической риторики ненависти и ксенофобии со стороны Азербайджана. Азербайджанская государственная пропаганда является не только последствием слабых демократических институтов, отсутствия свободной прессы и низкого уровня прав человека. Мы видим прямую связь между активизацией милитаристской риторики Азербайджана в отношении армянского народа и его агрессивным вооружением. Преступления, совершенные во время военной агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха в апреле 2016 года, подтверждают актуальность реализации права на самоопределение. Это право имеет жизненно важное значение для народа Нагорного Карабаха", - подчеркнул министр иностранных дел Армении.

В тоже время он подчеркнул, что Армения подтверждает твердую поддержку всеобщим правам человека и их применению на равных основаниях, без какой-либо дискриминации и противопоставления Уставу ООН, Всеобщей декларации по правам человека и другим основополагающим документам. Мнацаканян также напомнил, что одним из краеугольных камней повестки устойчивого развития 2030 является принцип "не оставить никого в стороне". "Мы должны принять факт существования этих территорий и народов, которые борются за свои права, в первую очередь, реализацию права на самоопределение", - сказал глава МИД Армении.

При этом он еще раз подтвердил приверженность Армении и нового правительства содействовать исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. "Армения подтверждает важность формирования и стимулирования атмосферы мира. Армения также подчеркивает приоритетность статуса Арцаха и безопасности ее народа ", - резюмировал Мнацаканян.