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АрмИнфо. Международное сообщество на всех уровнях должно продолжить решительно противодействовать таким опасным явлениям как эксплуатация информационных технологий и СМИ с целью сеяния ненависти и нетерпимости. Об этом в Женеве в ходе выступления на 39-м заседании Совета по правам человека заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
По его словам, истории хорошо известны последствия необузданной ненависти. "Армения и армянский народ постоянно были мишенью систематической риторики ненависти и ксенофобии со стороны Азербайджана. Азербайджанская государственная пропаганда является не только последствием слабых демократических институтов, отсутствия свободной прессы и низкого уровня прав человека. Мы видим прямую связь между активизацией милитаристской риторики Азербайджана в отношении армянского народа и его агрессивным вооружением. Преступления, совершенные во время военной агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха в апреле 2016 года, подтверждают актуальность реализации права на самоопределение. Это право имеет жизненно важное значение для народа Нагорного Карабаха", - подчеркнул министр иностранных дел Армении.
В тоже время он подчеркнул, что Армения подтверждает твердую поддержку всеобщим правам человека и их применению на равных основаниях, без какой-либо дискриминации и противопоставления Уставу ООН, Всеобщей декларации по правам человека и другим основополагающим документам. Мнацаканян также напомнил, что одним из краеугольных камней повестки устойчивого развития 2030 является принцип "не оставить никого в стороне". "Мы должны принять факт существования этих территорий и народов, которые борются за свои права, в первую очередь, реализацию права на самоопределение", - сказал глава МИД Армении.
При этом он еще раз подтвердил приверженность Армении и нового правительства содействовать исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. "Армения подтверждает важность формирования и стимулирования атмосферы мира. Армения также подчеркивает приоритетность статуса Арцаха и безопасности ее народа ", - резюмировал Мнацаканян.
|Иностранные дипломаты, аккредитованные в Грузии, с ознакомительным визитом приехали в Армению
|В Армении планируется втрое увеличить размер единовременного пособия за рождение второго ребенка
|Москва: Окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико- дипломатическим путем на основе договоренностей сторон конфликта
|МИД: Общественные протесты в Армении продемонстрировали мощь нашего гражданского общества
|МИД: Армения видит прямую связь между активизацией милитаристской риторики Азербайджана в отношении армянского народа и его агрессивным вооружением
|Никол Пашинян представителям армянской общины во Франции: Наше государство будет не за кулисами современной цивилизации, а примет свою долю лидерства
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го сентября
|Президент Армении провел встречу с баронессой Кэролайн Кокс
|Шармазанов: Турция и Азербайджан - реальная угроза для южных границ региона действия ОДКБ
|Никол Пашинян прибыл в Париж
|Единственным кандидатом на пост президента ФФА является глава СНБ Артур Ванецян
|Армен Саркисян принял Аркадия Дворковича
|Высокопоставленные лица Арцаха приняли сенатора штата Калифорния США, мэра и секретаря городской мэрии Глендейла
|Леонид Калашников: российско-армянские отношения были и остаются на высоком уровне
|Глава МИД Армении: Отвергнутая справедливость препятствует подлинному примирению поколений, переживших геноцид
|Генпрокуроры Армении и Швейцарии достигли договоренностей в отношении выявления и возвращения активов, полученных преступным путем
|Условная война, объявленная Арменией Азербайджану в рамках учений "Шант-2018" вызвала истерику в Баку
|Мишель Бачелет: Внутриполитические процессы в Армении были в центре внимания офиса Верховного комиссара ООН
|Царукян: Я "мощный" человек, и на намеки не отвечаю
|Пашинян: Основная цель учений "Шант-2018" - отработка действий органов госуправления в условиях перехода от состояния мира к войне
|Новоназначенный посол Украины вручил верительные грамоты президенту Армении
|Пашинян заявил о намерении "закрыть" всех тех, кто совершил преступления 1 марта
|В парламенте Армении будет создана временная комиссия по изучению обстоятельств и сути записи телефонного разговора между главами СНБ и ССС
|Итоги визита главы ПА ОБСЕ в Армению: ожидается назначение нового Спецпредставителя структуры по Южному Кавказу
|Никол Пашинян уверен, что его предстоящий визит во Францию окажет содействие продвижению вперед двусторонних связей
|Тигран Уриханян избран председателем постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта
|Эдгар Седракян стал судьей Кассационного суда Армении
|Ваче Маргарян заверяет: лично не знаком с директором Службы национальной безопасности Армении, и никогда не звонил ему
|Пашинян с Жеенбековым обсудил взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ
|В Генпрокуратуре возбудили еще одно дело по факту обнародования аудиозаписи разговора между директором СНБ и главой ССС
|Арман Диланян стал членом Конституционного суда Армении
|Ерванд Хундкарян стал председателем Кассационного суда Армении
|Фактом прослушки телефонного разговора между директором СНБ и председателем ССС займется парламент страны
|Кремль: Путин посетит Армению с официальным визитом
|Армения объявила войну Азербайджану в рамках учений "Шант-2018"
|VivaCell MTS заявляет: Базовые станции, коммутационные и программные системы компании не располагают технической возможностью прослушки разговоров абонентов
|Никол Пашинян: В Армении больше нет, и никогда не будет диктаторов
|Кочарян назвал "вздором" уголовное дело в его отношении по обвинению в отмывании денег
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
|Пашинян: Вопрос с генсеком ОДКБ урегулирован, скорее всего, Армения будет председательствовать в организации до конца срока
|Пашинян: Последний документ по карабахскому урегулированию вообще не затрагивал вопроса статуса Арцаха, в нем говорилось лишь о возвращении подконтрольных армянской стороне территорий
|Российские пограничники совместно с Полицией Армении выявили и уничтожили 773 кг конопли
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 13 сентября
|Очередное заседание правительства Армении, намеченное на завтра, не состоится
|Армен Саркисян: Армения преодолевает трудности переходного периода
|Генсек ОБСЕ: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана может состояться в четвертую неделю сентября в Нью-Йорке
|Следственный комитет Армении совместно с оперативно-розыскными органами страны займутся выяснением обстоятельств “прослушки” глав СНБ и ССС
|Томас Гремингер: ОБСЕ поддерживает деятельность МГ по решению карабахского конфликта
|Министр: Еревану понадобятся еще один-два оператора по уборке мусора
|Стратегия мира и безопасности: объединяя усилия в противодействии терроризму
|Алиев заявил о неприемлемости тезиса армянского премьера, что Азербайджан должен вести переговоры с НКР
|Партия "Наследие" призывает правоохранительные органы привлечь к ответственности авторов записи телефонного разговора глав СНБ и ССС
|Давтян: Ряды вооруженных сил Армении во время событий 1-го марта 2008 года не редели
|В связи с участившимися обстрелами приграничных сел Армении со стороны ВС Азербайджана омбудсмен РА опубликовал внеочередной отчет
|Давтян: Рост числа нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе не обусловлен командно- штабными учениями "Шант-2018"
|Тоноян: Участие в гуманитарной миссии в Сирии исходит из интересов Армении
|Тоноян: Армения находится в постоянном контакте с представителями МККК по вопросу армянских пленных
|Микаэль Жан: к проведению 17-го саммита Франкофонии Армения готовилась с присущей ей гостеприимностью
|Ардшинбанку присуждена награда Momentum Award со стороны Азиатского Банка Развития (АБР) в рамках “Программы торгового финансирования” (TFP)
|Министр обороны Армении отказался давать оценку информации о вовлеченности армии в события 1 марта 2008 года
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