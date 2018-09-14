Пятница, 14 Сентября 2018 11:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 14 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 79, 79а, 85 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1/1-11а на 3-ем

переулке пр. Баграмяна, собственные дома 46-85 на ул. Ерзнкяна, жилые дома 4, 6, 10 на ул. Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 87 и собственные дома 21-62 на ул. Гоголя, жилые дома 88-90 на ул. Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 29, 38, 40 на ул. Аргутян, жилые дома 21/4-21/7, 21/12 и собственные дома 23/5, 37/2 на ул. Грибоедова; прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Джанибекяна, Ростомяна, жилые дома 44, 41, 43 в квартале "Норашен", жилые дома 39, 30, 78, 79, 77, 40, 41 в кв. <А-3" Ю/З района, жилой дом 20 во 2-ом Араратском массиве; жилой дом 54 на ул. Ширака, жилой дом 52/3 на пр. Исакова, жилой дом 2/3 на ул. Аэрация, собственные дома 70-76 на 7-ой улице, 68-78 на 9-ой улице, 1-50 на 50-ой улице и 48-ая улица в Нор Ареше; 2-ой подьезд жилого дома 39 и жилые дома 51, 69 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 3-12 на 38-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 35-74 на 46-ой улице Ареша; собственные дома квартала "Багреванд" во 2-ом Норкском массиве; собственные дома 39-53 на ул. Молдовакан, жилые дома 1, 3 на ул. Тотовенца, жилые дома 11, 13 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 19, 28, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40 на ул. Галшояна, детский сад N 113 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 6, 8, 10, 12, 24, 26, 26/2, 30 на ул. Ачарян, школа N 104 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в кв. "Аги Анк";

10:30-16:30 жилые дома 86, 86/2 на ул. Симона Врацяна, жилые дома 26, 26/1 на ул. Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), собственные дома 91-163 на ул. Ареставорнери, жилые дома 22, 28 на ул. Ерванда Кочара, собственные дома 18, 47 на ул. Заваряна, собственные дома 3, 16 на ул. Грохнери, собственные дома 39, 43 на ул. Нар- Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-59 на ул. Руставели, собственные дома 1-19 на ул. Фрика, собственные дома 1, 2, 12 на ул. Тапарашрджикнери, собственные дома 1-9 на ул. Сурб Ованнеса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24, 24а, 26, 30 на ул. Саряна, жилой дом 52 на ул. Маисян, собственные дома 1-20 в кв. "Конд" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 27/2 на ул. Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилой дом 1 на ул. Эребуни, собственные дома 6-15 на 11-ой улице Нор Ареша, собственные дома на улицах 7 и 9 в Норке,

собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27, 31, 52 на пр. Гая, 60 на ул. Молдовакан, детский сад N 250, компания "Анелик банк" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; собственные дома в квартале "Дурян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван-Ариндже;

11:00-17:00 школа N 46, детский сад N 145, котельная N 25, жилые дома 3, 3а, 5 на ул. Ехбайрутян, жилые дома 9, 9а, 14, 16а, 16 на

ул. Манандян, жилой дом 13 на ул. Низами, жилые дома 2, 1, 1/1а, 3, 3/1, 2/1а на ул. Аэрация, общежитие N 7, жилые дома 56а, 56б на ул. Гарегина Нжде, жилые дома 1, 3, 5, 7/1, 7/2 на 2-ой улице Верин Шенгавита, 1-ая улица Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2а, 4, собственные дома 1-19 на ул. Хачатряна, жилой дом 1 и собственные дома 1-18 на ул. Бакунца, жилые дома 8, 8/2 на ул. Акобяна, ООО "Нор Зовк" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Урцадзор и Верин Арташат;

10:00-14:00 частично кварталы 3, 4 в городе Масис;

10:00-16:00 частично село Нор Кянк;

10:30-16:00 частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-15:00 частично село Караглух;

10:00-16:00 частично улицы Мясникяна, Шаумяна, Теряна, Алавердяна, Камо, Еритасардакан, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

14:00-16:00 частично село Арени и села Чива, Ринд;

в Котайкском марзе:

10:00-12:00 село Маяковский и прилегающие производственные территории;

10:00-16:00 квартал "Багреван" села Джрвеж; частично села Балаовит и Акунк;

11:00-16:00 частично село Дзорахбюр; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-11:00 села Лчап, Айраванк и Бердкунк, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

12:30-16:30 школа <Вазгенян>, Семинария, Дом отдыха <Писателей>, ООО <Карен>, <Раффи ев Серине>, <Аракс кентракт>, <Марута груп>, ЧП

<Карине Арутюнян>, общественные пляжи, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично село Торосгюх, частично центральная часть села Торосгюх в Ашоцком регионе; квартал "Ин гюх" села Агин в Анийском

регионе;

11:00-17:00 частично село Ахурян, окружной центр Ахуряна, села Айгабац, и Аревик, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе ;

в Сюникском марзе:

09:00-11:10 частично село Андокаван;

11:00-16:00 села Нжде и Салвард.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.