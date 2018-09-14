Пятница, 14 Сентября 2018 11:11

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян принял члена Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессу Кэролайн Кокс и членов благотворительной организации HART.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Кокс рассказала о впечатлениях от последнего визита в Арцах и итогах проведенных встреч.

В свою очередь президент Армении высоко оценил содействие баронессы народу Арцаха, а также усилия по повышению узнаваемости НКР на международных площадках.