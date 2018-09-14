Пятница, 14 Сентября 2018 11:11

АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов провел переговоры с делегацией, возглавляемой главой Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе НС РА, в ходе встречи Шармазанов коснулся армяно-российских союзнических и стратегических отношений. В этом контексте вице-спикер отметил важность развития парламентского сотрудничества на всех площадках, добавив, что Национальное собрание Армении предпримет со своей стороны все возможные шаги в этом направлении.

Стороны отметили эффективную работу парламентских делегаций двух стран на международных парламентских площадках, в частности, развитие взаимодействия в рамках ОДКБ. В этой связи, Шармазанов коснулся вопроса региональной безопасности. "Притязания Турции и Азербайджана несут угрозу не только для Армении, но для региональной безопасности. Эти два государства - реальная угроза для южных границ региона действия ОДКБ", - выразил убеждение Шармазанов.

На встрече стороны также коснулись подготовительных работ к заседанию Совета ПА ОДКБ 29-30 октября в Ереване.