Четверг, 13 Сентября 2018 20:35

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в столицу Франции.

Ранее АрмИнфо сообщало, что 14 сентября премьер-министр Армении по приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона с двухднвеным рабочим визитом посетит Францию.

Сегодня премьер-министр возложит венок у памятника Комитасу во французской столице, а также встретится с представителями армянской общины. Завтра начнется официальная часть визита - состоятся переговоры лидеров двух стран, также Пашинян побывает в мэрии Парижа.

В октябре ожидается визит Эмманюэля Макрона в Ереван для участия в саммите Международной организации Франкофонии.