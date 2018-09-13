|Никол Пашинян прибыл в Париж
|Единственным кандидатом на пост президента ФФА является глава СНБ Артур Ванецян
|Армен Саркисян принял Аркадия Дворковича
|Высокопоставленные лица Арцаха приняли сенатора штата Калифорния США, мэра и секретаря городской мэрии Глендейла
|Леонид Калашников: российско-армянские отношения были и остаются на высоком уровне
|Глава МИД Армении: Отвергнутая справедливость препятствует подлинному примирению поколений, переживших геноцид
|Генпрокуроры Армении и Швейцарии достигли договоренностей в отношении выявления и возвращения активов, полученных преступным путем
|Условная война, объявленная Арменией Азербайджану в рамках учений "Шант-2018" вызвала истерику в Баку
|Мишель Бачелет: Внутриполитические процессы в Армении были в центре внимания офиса Верховного комиссара ООН
|Царукян: Я "мощный" человек, и на намеки не отвечаю
|Пашинян: Основная цель учений "Шант-2018" - отработка действий органов госуправления в условиях перехода от состояния мира к войне
|Новоназначенный посол Украины вручил верительные грамоты президенту Армении
|Пашинян заявил о намерении "закрыть" всех тех, кто совершил преступления 1 марта
|В парламенте Армении будет создана временная комиссия по изучению обстоятельств и сути записи телефонного разговора между главами СНБ и ССС
|Итоги визита главы ПА ОБСЕ в Армению: ожидается назначение нового Спецпредставителя структуры по Южному Кавказу
|Никол Пашинян уверен, что его предстоящий визит во Францию окажет содействие продвижению вперед двусторонних связей
|Тигран Уриханян избран председателем постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта
|Эдгар Седракян стал судьей Кассационного суда Армении
|Ваче Маргарян заверяет: лично не знаком с директором Службы национальной безопасности Армении, и никогда не звонил ему
|Пашинян с Жеенбековым обсудил взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ
|В Генпрокуратуре возбудили еще одно дело по факту обнародования аудиозаписи разговора между директором СНБ и главой ССС
|Арман Диланян стал членом Конституционного суда Армении
|Ерванд Хундкарян стал председателем Кассационного суда Армении
|Фактом прослушки телефонного разговора между директором СНБ и председателем ССС займется парламент страны
|Кремль: Путин посетит Армению с официальным визитом
|Армения объявила войну Азербайджану в рамках учений "Шант-2018"
|VivaCell MTS заявляет: Базовые станции, коммутационные и программные системы компании не располагают технической возможностью прослушки разговоров абонентов
|Никол Пашинян: В Армении больше нет, и никогда не будет диктаторов
|Кочарян назвал "вздором" уголовное дело в его отношении по обвинению в отмывании денег
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
|Пашинян: Вопрос с генсеком ОДКБ урегулирован, скорее всего, Армения будет председательствовать в организации до конца срока
|Пашинян: Последний документ по карабахскому урегулированию вообще не затрагивал вопроса статуса Арцаха, в нем говорилось лишь о возвращении подконтрольных армянской стороне территорий
|Российские пограничники совместно с Полицией Армении выявили и уничтожили 773 кг конопли
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 13 сентября
|Очередное заседание правительства Армении, намеченное на завтра, не состоится
|Армен Саркисян: Армения преодолевает трудности переходного периода
|Генсек ОБСЕ: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана может состояться в четвертую неделю сентября в Нью-Йорке
|Следственный комитет Армении совместно с оперативно-розыскными органами страны займутся выяснением обстоятельств “прослушки” глав СНБ и ССС
|Томас Гремингер: ОБСЕ поддерживает деятельность МГ по решению карабахского конфликта
|Министр: Еревану понадобятся еще один-два оператора по уборке мусора
|Стратегия мира и безопасности: объединяя усилия в противодействии терроризму
|Алиев заявил о неприемлемости тезиса армянского премьера, что Азербайджан должен вести переговоры с НКР
|Партия "Наследие" призывает правоохранительные органы привлечь к ответственности авторов записи телефонного разговора глав СНБ и ССС
|Давтян: Ряды вооруженных сил Армении во время событий 1-го марта 2008 года не редели
|В связи с участившимися обстрелами приграничных сел Армении со стороны ВС Азербайджана омбудсмен РА опубликовал внеочередной отчет
|Давтян: Рост числа нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе не обусловлен командно- штабными учениями "Шант-2018"
|Тоноян: Участие в гуманитарной миссии в Сирии исходит из интересов Армении
|Тоноян: Армения находится в постоянном контакте с представителями МККК по вопросу армянских пленных
|Микаэль Жан: к проведению 17-го саммита Франкофонии Армения готовилась с присущей ей гостеприимностью
|Ардшинбанку присуждена награда Momentum Award со стороны Азиатского Банка Развития (АБР) в рамках “Программы торгового финансирования” (TFP)
|Министр обороны Армении отказался давать оценку информации о вовлеченности армии в события 1 марта 2008 года
|Тоноян: Армения придает важное значение приобретению и внедрению в Вооруженных силах многофункциональной авиации
|Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
|Тоноян: Армения ведет с Россией переговоры о военном кредите на 100 млн долларов
|Ара Баблоян: Факт прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС является весьма тревожным
|Премьер-министр Армении не видит следа внешних сил в осуществлении прослушки глав СНБ и ССС страны
|ВС Азербайджана обстреляли приграничное село Баганис
|Арпине Ованнисян: Комиссия по политическим вопросам и вопросам демократии приняла решение обратиться в Мониторинговую комиссию ПАСЕ с предложением провести в Армении досрочный мониторинг
|Партия "Сасна Црер" поддерживает премьер-министра в его решении воспрепятствовать реваншу прежних властей Армении
|Омбудсмен Армении считает недопустимым прослушивание и публикацию телефонных разговоров глав СНБ и ССС
АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян принял сопредседателя Совета фонда "Сколково", председателя совета директоров ОАО РЖД, кандидата на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича.
Как сообщает аппарат президента РА, Дворкович с удовлетворением отметил развитие шахмата в Армении. По его словам, он впечатлен уровнем преподавания шахмата в системе общего образования.
"Президент Армен Саркисян и Аркадий Дворкович, которые являются давними друзьями, обменялись мыслями по поводу деятельности инновационного центра "Сколково" и возможностей сотрудничества в сфера науки и технологий", - говорится в сообщении пресс-службы главы армянского государства.
|Никол Пашинян прибыл в Париж
|Единственным кандидатом на пост президента ФФА является глава СНБ Артур Ванецян
|Армен Саркисян принял Аркадия Дворковича
|Высокопоставленные лица Арцаха приняли сенатора штата Калифорния США, мэра и секретаря городской мэрии Глендейла
|Леонид Калашников: российско-армянские отношения были и остаются на высоком уровне
|Глава МИД Армении: Отвергнутая справедливость препятствует подлинному примирению поколений, переживших геноцид
|Генпрокуроры Армении и Швейцарии достигли договоренностей в отношении выявления и возвращения активов, полученных преступным путем
|Условная война, объявленная Арменией Азербайджану в рамках учений "Шант-2018" вызвала истерику в Баку
|Мишель Бачелет: Внутриполитические процессы в Армении были в центре внимания офиса Верховного комиссара ООН
|Царукян: Я "мощный" человек, и на намеки не отвечаю
|Пашинян: Основная цель учений "Шант-2018" - отработка действий органов госуправления в условиях перехода от состояния мира к войне
|Новоназначенный посол Украины вручил верительные грамоты президенту Армении
|Пашинян заявил о намерении "закрыть" всех тех, кто совершил преступления 1 марта
|В парламенте Армении будет создана временная комиссия по изучению обстоятельств и сути записи телефонного разговора между главами СНБ и ССС
|Итоги визита главы ПА ОБСЕ в Армению: ожидается назначение нового Спецпредставителя структуры по Южному Кавказу
|Никол Пашинян уверен, что его предстоящий визит во Францию окажет содействие продвижению вперед двусторонних связей
|Тигран Уриханян избран председателем постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта
|Эдгар Седракян стал судьей Кассационного суда Армении
|Ваче Маргарян заверяет: лично не знаком с директором Службы национальной безопасности Армении, и никогда не звонил ему
|Пашинян с Жеенбековым обсудил взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ
|В Генпрокуратуре возбудили еще одно дело по факту обнародования аудиозаписи разговора между директором СНБ и главой ССС
|Арман Диланян стал членом Конституционного суда Армении
|Ерванд Хундкарян стал председателем Кассационного суда Армении
|Фактом прослушки телефонного разговора между директором СНБ и председателем ССС займется парламент страны
|Кремль: Путин посетит Армению с официальным визитом
|Армения объявила войну Азербайджану в рамках учений "Шант-2018"
|VivaCell MTS заявляет: Базовые станции, коммутационные и программные системы компании не располагают технической возможностью прослушки разговоров абонентов
|Никол Пашинян: В Армении больше нет, и никогда не будет диктаторов
|Кочарян назвал "вздором" уголовное дело в его отношении по обвинению в отмывании денег
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении
|Пашинян: Вопрос с генсеком ОДКБ урегулирован, скорее всего, Армения будет председательствовать в организации до конца срока
|Пашинян: Последний документ по карабахскому урегулированию вообще не затрагивал вопроса статуса Арцаха, в нем говорилось лишь о возвращении подконтрольных армянской стороне территорий
|Российские пограничники совместно с Полицией Армении выявили и уничтожили 773 кг конопли
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 13 сентября
|Очередное заседание правительства Армении, намеченное на завтра, не состоится
|Армен Саркисян: Армения преодолевает трудности переходного периода
|Генсек ОБСЕ: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана может состояться в четвертую неделю сентября в Нью-Йорке
|Следственный комитет Армении совместно с оперативно-розыскными органами страны займутся выяснением обстоятельств “прослушки” глав СНБ и ССС
|Томас Гремингер: ОБСЕ поддерживает деятельность МГ по решению карабахского конфликта
|Министр: Еревану понадобятся еще один-два оператора по уборке мусора
|Стратегия мира и безопасности: объединяя усилия в противодействии терроризму
|Алиев заявил о неприемлемости тезиса армянского премьера, что Азербайджан должен вести переговоры с НКР
|Партия "Наследие" призывает правоохранительные органы привлечь к ответственности авторов записи телефонного разговора глав СНБ и ССС
|Давтян: Ряды вооруженных сил Армении во время событий 1-го марта 2008 года не редели
|В связи с участившимися обстрелами приграничных сел Армении со стороны ВС Азербайджана омбудсмен РА опубликовал внеочередной отчет
|Давтян: Рост числа нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе не обусловлен командно- штабными учениями "Шант-2018"
|Тоноян: Участие в гуманитарной миссии в Сирии исходит из интересов Армении
|Тоноян: Армения находится в постоянном контакте с представителями МККК по вопросу армянских пленных
|Микаэль Жан: к проведению 17-го саммита Франкофонии Армения готовилась с присущей ей гостеприимностью
|Ардшинбанку присуждена награда Momentum Award со стороны Азиатского Банка Развития (АБР) в рамках “Программы торгового финансирования” (TFP)
|Министр обороны Армении отказался давать оценку информации о вовлеченности армии в события 1 марта 2008 года
|Тоноян: Армения придает важное значение приобретению и внедрению в Вооруженных силах многофункциональной авиации
|Тоноян: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице стабильная
|Тоноян: Армения ведет с Россией переговоры о военном кредите на 100 млн долларов
|Ара Баблоян: Факт прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС является весьма тревожным
|Премьер-министр Армении не видит следа внешних сил в осуществлении прослушки глав СНБ и ССС страны
|ВС Азербайджана обстреляли приграничное село Баганис
|Арпине Ованнисян: Комиссия по политическим вопросам и вопросам демократии приняла решение обратиться в Мониторинговую комиссию ПАСЕ с предложением провести в Армении досрочный мониторинг
|Партия "Сасна Црер" поддерживает премьер-министра в его решении воспрепятствовать реваншу прежних властей Армении
|Омбудсмен Армении считает недопустимым прослушивание и публикацию телефонных разговоров глав СНБ и ССС
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