Четверг, 13 Сентября 2018 19:58

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян принял сопредседателя Совета фонда "Сколково", председателя совета директоров ОАО РЖД, кандидата на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича.

Как сообщает аппарат президента РА, Дворкович с удовлетворением отметил развитие шахмата в Армении. По его словам, он впечатлен уровнем преподавания шахмата в системе общего образования.

"Президент Армен Саркисян и Аркадий Дворкович, которые являются давними друзьями, обменялись мыслями по поводу деятельности инновационного центра "Сколково" и возможностей сотрудничества в сфера науки и технологий", - говорится в сообщении пресс-службы главы армянского государства.