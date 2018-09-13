Четверг, 13 Сентября 2018 19:43

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Бако Саакян 13 сентября принял сенатора штата Калифорния США Энтони Партантино и мэра Глендейла Заре Синанян. Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимоотношений между Арцахом и Калифорнией.

Как сообщили в пресс-службе президента Республики Арцах, Бако Саакян подчеркнул, что углубление и расширение связей с Калифорнией и ее административными единицами занимает особое место во внешнеполитической повестке Арцаха, с удовлетворением отметив осуществление успешных совместных программ в ряде сфер. Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян приветствовав визит делегации в Арцах, подчеркнул важность принятия совместной резолюции Ассамблеи и Сената Калифорнии в поддержку независимости Арцаха и выразил уверенность, что этим заложен прочный фундамент для развития плодотворного сотрудничества между Арцахом и Калифорнией в различных сферах.

В ходе встречи были обсуждены текущие проекты и перспективы реализации совместных программ в сфере экономики, культуры, образования и здравоохранения между Арцахом и Калифорнией. Стороны коснулись также возможностей организации взаимных визитов специалистов различных отраслей с целью обмена опытом и обеспечения высокого уровня квалификации. Стороны также обменялись мнениями относительно дальнейших шагов по повышению уровня информированности об Арцахе в Калифорнии.

Сенатора штата Калифорния Энтони Портантино, мэра Глендейла Заре Синаняна и секретаря городской мэрии Глендейла Арташеса Касахяна 13-го сентября принял также председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян. Приветствуя гостей, руководитель парламента отметил важность продолжительного развития связей с парламентскими и городскими властями штата Калифорния и высоко оценил совместное решение парламента и Сената Калифорнии в поддержку Нагорно- Карабахской Республики.