Четверг, 13 Сентября 2018 19:39

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 13 сентября принял делегацию, возглавляемую главой Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, поприветствовав гостей и отметив многовековую историю армяно-русских отношений, Ара Баблоян подчеркнул важность взаимовыгодного взаимодействия законодательных органов двух стран в деле последовательного развития межгосударственных отношений.

В свою очередь, как отметил Леонид Калашников, российско-армянские отношения были и остаются на высоком уровне.

В сохе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся намеченного в Ереване 29-30 октября Совета ПА ОДКБ и пленарного заседания Ассамблеи.