Четверг, 13 Сентября 2018 18:52

АрмИнфо. С 1998 года Армения последовательно взаимодействует в рамках ООН в целях повышения осведомленности о Конвенции 1948 года о предупреждении и наказании преступлений против человечности. Об этом 13 сентября в Женеве на конференции, посвященной 70-летию Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он также напомнил, что ровно 10 лет назад 25 марта 2008 года в Совете по правам человека была единогласно принята резолюция 7/25 "Предупреждение геноцида", инициированная Арменией. По его словам, с тех пор Армения регулярно и последовательно обновляет нормативную базу в этом направлении. "Данная площадка дает возможность еще раз подтвердить твердую приверженность и решимость Армении продолжать усилия по продвижению повестки в области прав человека, предотвращения зверских преступлений, в том числе и геноцидов", - отметил Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что в этом году исполняется 70 лет со дня принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По словам армянского министра, тенденции радикализма, изоляции и ненависти сотрясают международную повестку. Особую

тревогу, по словам Мнацаканян, вызывает заметное снижение международной приверженности по многосторонности и уважению прав человека, в то время, когда потребность в этом возросла, особенно в рамках ООН.

"Геноциды, может быть, совершаются не так часто, но как бы редко это не происходило - это наитяжелейшее преступление", - отметил армянский министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что Армения последовательно озвучивала вопрос важности предупреждения подобных преступлений. "Раннее предупреждение означает ранние действия. Предупреждение в первую очередь предполагает правовые и институциональные возможности, твердо основанные на защите всех основополагающих прав и свобод человека, и стимулировании политической и моральной ответственности. Недостатки возможностей для защиты прав человека по большей части приводят к геноциду, военным преступлениям и преступления против человечности", - отметил глава МИД Армении.

По его словам, предупреждение на международном уровне требует комплексного подхода и действий по всем направлениям, переплетенным с тремя основными принципами - безопасности, развития и прав человека. Мнацаканян отметил, что ООН и международное сообщество должны быть решительны в деле реагирования на все проявления дискриминации, пропаганды ненависти, радикализма и сеяния ненависти. "Отрицание и безнаказанность являются основными препятствиями для предупреждения подобных преступлений. Отвергнутая справедливость препятствует подлинному примирению поколений, переживших геноцид", - сказал армянский министр.

В заключение он напомнил, что 9 декабря 2018 года в Ереване состоится Третий Глобальный форум против преступления геноцида. "Армения обязана и готова содействовать коллективным международным усилиям по разработке мероприятий по предупреждению геноцидов", - резюмировал глава МИД Армении.