Четверг, 13 Сентября 2018 18:49

АрмИнфо.Генеральные прокуроры РА Артур Давтян и Швейцарии Михаэл Лауберт достигли договоренностей в отношении выявления и возвращения активов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РА.

Отмечается, что встреча прокуроров состоялась в рамках участия

А.Давтяна в работе ежегодной очередной 23-ей конференции и форума Международной ассоциации прокуроров (МАП) в Йоханнесбурге (ЮАР), где состоялись и другие встречи с главами делегаций разных стран.

В ходе встречи с генпрокурором Швейцарии А.Давтян особо подчеркнул необходимость обмена информацией и взаимопомощи между прокуратурами Армении и Швейцарии в вопросах раскрытия обстоятельств отмывания денег, незаконного оборота денежных средств и их утечки с использованием соответствующих банковских институтов за пределы Армении и, в особенности, в оффшорные зоны.

Подчеркивая значимость сотрудничества Армении и Швейцарии в борьбе с международной преступностью, М.Лаубер отметил готовность оказывать необходимую помощь правоохранительным органам РА.

Также состоялась встреча А. Давтяна с начальником управления генпрокуратуры ОАЭ Али Алалели. В ходе беседы стороны достигли договоренностей о более динамичной, оперативной, систематической и эффективной взаимной информационно-правовой помощи.