Четверг, 13 Сентября 2018 18:48

АрмИнфо.Условная война, объявленная Арменией Азербайджану в рамках командно-штабных учений "Шант-2018" вызвалa истеричную реакцию Баку.

Так, руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в частности, сказал: "Война, развязанная Арменией против Азербайджана, продолжается уже более 27 лет. Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно- штабных учений "Шант-2018" войны против Азербайджана является очередным подтверждением и признанием очевидного факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором. Это также демонстрирует архаический и феодальный склад мышления, присущий новому военно-политическому руководству Армении".

При этом Гаджиев заверил, что в то время как Азербайджан предпринимает конструктивные шаги в направлении разрешения конфликта путём субстантивных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и выступает вместе с прочими соседними государствами в качестве автора всесторонних проектов регионального сотрудничества, служащих общему процветанию, новое правительство Армении продолжает политику "военной диктатуры режима Саргсяна, ставя регион лицом к лицу с новыми военными авантюрами и угрозами".

При этом, представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства утверждает, что таким образом, международное сообщество становится свидетелем углубления пропасти, разделяющей цивилизованный мир и Армению. "Неоказание же действенного международного политическо-дипломатического давления на Армению приводит к росту её притязаний в условиях безнаказанности. Вновь заявляем, что ответственность за срыв переговорного процесса, нагнетание напряжённости и милитаристские авантюры из ряда "военных игр" всецело ложится на руководство Армении", - резюмировал Гаджиев.

Отметим, что в Армении с 11-14 сентяббря проходят командно-штабные учения "Шант- 2018". Цель учений - проверка слаженности действий всех госструктур в случаи внезапных боевых действий. По сценарию учений, воспользовавшись обострением ситуации в регионе, Азербайджан совершил агрессия в отношении Арцаха, параллельно обстреливая приграничные села Армении. Азербайджану содействует Турция. Армения обратилась к ОДКБ, приняты меры в рамках Объединенной армяно-российской группировки войск.

В рамках учений, по сценарию, в ответ на агрессию в отношении Арцаха, Армения объявила войну Азербайджану.