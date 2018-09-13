Четверг, 13 Сентября 2018 18:47

АрмИнфо. Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, в ходе встречи 13 сентября в Женеве, высоко оценили уровень сотрудничества, который сложился между РА и офисом Верховного комиссара.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, была обоюдно подчеркнута важность представления Арменией второго добровольного переходного доклада о периодическом всеобщем мониторинге.

Коснувшись "бархатной" революции в Армении, Мнацаканян отметил, что реформы проводимые правительством, на основе мандата данного народом, направлены на укрепление в стране демократии и прав человека, верховенства закона, борьбы с коррупцией.

В свою очередь Бачелет сказала, что внутриполитические процессы в Армении были в центре внимания офиса Верховного комиссара. При этом она выразила удовлетворение их мирным характером, и заявила о готовности оказать содействие Армении по вопросу проведения демократических реформ.

Собеседники коснулись международных усилий по предотвращению преступлений против человечности, высоко оценив роль Армении в этом деле, коснулись вопросов защиты прав женщин и подготовки национального доклада на основе резолюции 1325.

Мнацаканян рассказал о подготовке к форуму "Против преступления геноцида", который пройдет 9 декабря в Ереване.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Мнацаканян подтвердил приверженность мирному урегулированию проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ. Глава МИД Армении подчеркнул, что Арцах присоединился к основополагающим документам ООН по правам человека и реализовывает их, добавив, что права человека всеобщие, и сотрудничество по их защите должно быть всеобщим, без исключения, особенно для тех, кто последовательно доказывал приверженность к ним.