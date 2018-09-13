Четверг, 13 Сентября 2018 18:46

АрмИнфо.Прослушка и обнародование телефонного разговора между главами Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы является государственной изменой, направленной против директора СНБ Артура Ванецяна. Об этом в своем интервью ряду СМИ заявил лидер блока "Царукян" депутат-предприниматель Гагик Царукян.

"Все понимают, что Ванецян делает все правильно, профессионально, поэтому делают такое",- заявил Царукян. Касаясь муссируемого в СМИ мнения о том, что заявление премьера Никола Пашиняна о том, что некоторые коалиционные партнеры ведут сепаратную игру с Республиканской партия против революции, адресовано именно ему, Царукян заявил: "Во первых, у Пашиняна есть столько смелости, чтобы говорить прямо. Во вторых я очень мощный и богатый человек, возглавляю мощную силу, я не отвечаю на намеки, когда мне будет сказано прямым текстом, я прямым текстом и отвечу. Но с Пашиняном наше сотрудничество продолжается в естественном русле, мы солидарны и сотрудничаем в борьбе с беззаконием. Перед законом все должны быть равны, и все те, кто преступил его, должны быть наказаны. Все, кто стреляли и грабили народ, должны быть арестованы ",- заявил он, заверив, что сам он лично никогда не совершал противоправных действий, и если, кто-то докажет, что Царукян как-либо причастен к событиям 1 марта 2008 года, он оставит все свое имущество народу.

По утверждению Царукяна, он разбогател честным путем, никогда свою политическую деятельность не использовал для обогащения.

Он также опроверг свою связь и связь партии "Процветающая Армения', которую возглавляет, со вторым президентом Робертом Кочаряном и Республиканской партией.