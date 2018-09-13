Четверг, 13 Сентября 2018 15:20

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках учений "Шант-2018" посетил Министерство обороны страны.

"Основная цель учений - отработка действий органов государственного управления в условиях перехода от состояния мира к военным действиям. Анализируется деятельность всех звеньев, а также выявляются законодательные пробелы. Ход и итоги учений будут проанализированы, будут сделаны выводы", - сказал Пашинян, напомнив, что это командно-штабные учения.

По его словам, в основе сценария заложен наихудший вариант развития ситуации, чтобы поднять на максимально высокий уровень степень подготовки госструктур в условиях перехода от мира к войне. "Все происходит внезапно и, следовательно, сценарий должен быть разработан таким образом, чтобы подготовить госаппарат к надлежащей реакции даже на самый худший вариант развития ситуации и сохранить работоспособность всех госструктур и боеспособность государства. Согласно сценарию, мы объявили войну, но, сделали это после того, как нам объявили ее - это важное уточнение. Армения является гарантом безопасности Арцаха. Конечно, военная ситуация в основном связана с карабахским конфликтом и естественно, Нагорный Карабах полноценно участвует в этом процессе и в сценарии также рассчитаны действия Арцаха и ее ВС", - сказал Пашинян, добавив, что в сценарии не будет эпизодов из апрельской войны 2016 года.

Примечательно, что ранее в ходе учений неоднократно заявлялось о том, что Арцах не участвует в учениях, так как юридически является другим государством.

Командно-штабные учения проходят на всей территории Армении с 11- 14 сентября. Командует учениями премьер-министр Никол Пашинян.