Четверг, 13 Сентября 2018 15:13

АрмИнфо. Цель премьер-министра Армении Никола Пашиняна "закрыть" всех тех, кто совершил преступления 1 марта 2008 года. Об этом 13 сентября в Ереване в беседе с журналистами в рамках командно-штабных учений "Шант -2018" заявил сам Пашинян, коснувшись заявления второго президента РА Роберта Кочаряна о его политическом преследовании.

"Цель - закрыть всех тех, кто совершил преступления 1 марта", - сказал Пашинян. Комментируя последние рейды правоохранителей в отношении телохранителей олигархов, Пашинян заявил, что "действия" действительно проводились, и о некоторых "моментах" уже сообщалось. "Об остальных действиях будет сообщено по мере необходимости", - резюмировал он.

Отметим, что во время митинга в Давидашене Пашинян призвал правоохранителей в течение 2 часов "сравнять с асфальтом бритоголовых охранников олигархов".

Отметим, что Кочарян накануне в своем интервью заявил, что его утверждения о своем политическом преследовании под вуалью уголовного дела были доказаны после публикации телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы. "Сами главы этих структур признаются, что их единственной целью является мой арест",- заявил Кочарян.

11 сентября в сети появилась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого, собеседники обсуждают уголовное дело о событиях 1 марта 2008 года. В записи глава СНБ Артур Ванецян признается, что ему звонил судья, рассматривающий меру пресечения Кочаряна. "Я ему сказал, чтобы он рассматривал все правовые основы, но в конце принял бы решение о его аресте, хочет он того или нет",- признался он.

Спустя несколько часов директор СНБ Артур Ванецян и начальник ССС Сасун Хачатрян подтвердили подлинность аудиозаписи, назвав это "жалкой попыткой" помешать раскрытию всех обстоятельств дела о событиях 1 марта 2008 год. В Генпрокуратуре было возбуждено дело по признакам ч. 1 ст. 146 (Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) Уголовного кодекса РА.