Четверг, 13 Сентября 2018 14:57

АрмИнфо.По факту прослушки телефонного разговора глас Слузбы национальной безопасности РА Артура Ванецяна и Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна в Национальном Собрании Армении будет создана временная комиссия по факту препятствования осуществлению правосудия, нарушения права на справедливое судебное разбирательство и тайны телефонного разговора.

Решение об этом было принято сегодня 47 голосами за и 14. За документ проголосовали в основном депутаты от Республиканской партии, против - блока "Елк". Согласно решению парламента, в состав комиссии будут включены 5 депутатов от РПА, 3 - от блока "Царукян", 2 от блока "Елк" и 1 от партии АРФ "Дашнакцутюн". Отметим, что в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают возможный арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек. Напомним, что в записи разговора главы СНБ Артура Ванецяна и главы ССС Сасуна Хачатряна стороны обсуждают арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, а также опасность заключения под стражу секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, так как <Россию еле успокоили>. Ванецян дает Хачатряну юридическую консультацию о том, какую меру пресечения можно избрать в отношении Хачатурова вместо ареста. Речь также заходит о бывшем министре обороны Михаиле Арутюняне, адвокате Ваге Григоряне, другом экс-министре обороны Сейране Оганяне и др. В начале разговора Хачатрян рассказывает Ванецяну о том, что заявил Роберт Кочарян, когда увидел тайный приказ Микаела Арутюняна, что и стало основанием для начала в их отношении уголовного преследования (согласно данному приказу, якобы, армия вовлекалась в события 1 марта 2008 года, ред.). Хачатрян заявляет, что адвокат Кочаряна, Рубен Саакян заявил, что это политическое преследование, попросил данные всех следователей, участвующих в деле. "В общем, занимается глупостями",- заявляет Сасун Хачатрян. В ответ на вопрос Ванецяна о том, как отреагировал на приказ Кочарян, Хачатрян заявляет: "Он был в бешенстве". Далее Ванецян признается: "Мне позвонил судья, который должен вынести приговор об аресте. Он был напуган, сказал, что должен посмотреть все основания до вынесения вердикта, я сказал смотри, но Кочарян должен быть арестован в любом случае". Далее речь заходит об аресте Хачатурова, Ванецян считает, что это повлечен "негодование" России и просит не применять в его отношении арест. Хачатрян в ответ на это заявляет, что такое указание было дано премьером Пашиняном. И отмечает, что Хачатуров отказывается давать показания, а если "посидит дней 3-4 сразу заговорит".