Четверг, 13 Сентября 2018 14:02

АрмИнфо.В ОБСЕ подвели итоги двухдневного визита председателя Парламентской ассамблеи Организации Георгия Церетели в Армению.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ, в рамках своего первого визита после переизбрания на эту должность, глава ПА ОБСЕ приветствовал возможность проконсультироваться с коллегами в парламенте Армении относительно их приоритетных задач в рамках ОБСЕ.

В ходе визита Церетели приветствовал усилия по проведению избирательных реформ в стране, призвав к широкому политическому консенсусу по вопросу внесения любых изменений в избирательную систему. При этом он подтвердил приверженность ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи делу поддержки дальнейшего демократического развития Армении. "После драматической смены правительства в начале этого года, армянская политическая система была подвергнута новому испытанию. Я рад видеть готовность политических сил к совместной конструктивной работе, а широкий консенсус по вопросу проведения реформ в избирательной системе вдвойне важен. И ответственность за этот процесс, несомненно, на плечах народа и властей Армении, а ОБСЕ и Парламентская ассамблея по-прежнему привержены поддержке этого процесса для достижения наилучшего результата", - заверил Церетели.

В ОБСЕ напомнили, что в рамках визита президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели и Генеральный секретарь Роберто Монтелла встретились с президентом Армении Арменом Саркисяном, спикером парламента Ара Баблояном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, представителями гражданского общества, представителями международного сообщества, а также студентами и преподавателями Ереванского государственного университета.

В своих встречах с официальными лицами президент Церетели обсудил ряд вопросов, в их числе: экономическое развитие, избирательные реформы, усилия по борьбе с коррупцией, региональные отношения, и деятельность Армении в рамках ОБСЕ. Он подтвердил поддержку ПА ОБСЕ деятельности Минской группы и ее сопредседателям по Нагорному Карабаху, но подчеркнул, что главная ответственность за достижение конкретных результатов и прогресса лежит на политическом руководстве вовлеченных сторон. "Поскольку я сам из Южного Кавказа, я прекрасно понимаю всю чувствительность этого вопроса для Армении. Я надеюсь, что власти будут в полной мере использовать весь спектр инструментов, которые может предложить ОБСЕ, чтобы помочь стране в полной мере оправдать ожидания своего народа", - сказал Церетели, и в этом контексте подчеркнул твердую приверженность ОБСЕ содействовать дальнейшему развитию Армении.

В ОБСЕ также проинформировал, что Церетели с целью внесения вклада в деятельность ПА в регионе, планирует назначить нового Специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу (Кристиан Вигенин, занимающий эту должность подал в отставку в феврале 2018 года - Ред.).

В ОБСЕ также сообщили, что с 3 по 6 октября в Бишкеке пройдет осеннее

заседание ПА ОБСЕ.