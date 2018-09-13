Четверг, 13 Сентября 2018 13:52

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 сентября принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция-Армения Сената Жильбером-Люком Девиназом.

Как сообщает пресс-служба исполнительного органа Армении, в ходе встречи Никол Пашинян отметил важность деятельности группы дружбы, направленной на дальнейшее развитие и укрепление армяно-французских отношений. Он также высоко оценил уровень межгосударственного сотрудничества между Арменией и Францией. Армянский премьер выразил уверенность в том, что его предстоящий визит во Францию также окажет содействие дальнейшему углублению двусторонних связей.

По словам премьера, Армения интенсивно готовится к проведению 17-го саммита Международной организации Франкофонии. Он выразил уверенность в том, чыо мероприятие пройдет на высоком уровне.

Собеседники втразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества в различных областях. Одновременно они подчеркнули важность дальнейшего развития и расширения экономический связей между странами, в том числе последовательное увеличение двустороннего товарооборота.

Соторны коснулись также событий, происходящих в Армении, осуществляемых реформ и развития демократии в стране. Они затронули изменения в Избирательном кодексе РА, шагов, нацеленных на улучшение бизнес среды, стимулирование инвестиций, в том числе упрощение налогового и таможенного администрирования.