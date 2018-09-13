Четверг, 13 Сентября 2018 13:30

АрмИнфо. На заседании Национального Собрания РА 13 сентября депутат НС от фракции "Блок Царукян" Тигран Уриханян избран председателем постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта.

Всего в тайном голосовании из 105 депутатов армянского парламента приняли участие 85 депутатов. За кандидатуру Тиграна Уриханяна проголосовали 74 депутата, против - 10. Один бюллетень признан недействительным.

В своем выступлении избранный глава комиссии выразил признательность фракции за оказанное доверие. Он подчеркнул важность развития сферы образования, которая должна соответствовать требованиям ХХI века. Депутат выразил признательность и тем 10 депутатам, которые проголосовали против него, что, по мнению Уриханяна, является еще одним свидетельством имеющихся проблем в сферах науки, образования, культуры, молодежи и спорта. "Готов служить Армении, парламенту и народу", - заявил Тигран Уриханян.

Напомним, что должность главы комиссии осталась вакантной после того, как депутат от фракции "Блок Царукян" Вардан Бостанджян сложил свой мандат.