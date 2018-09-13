Четверг, 13 Сентября 2018 12:24

АрмИнфо.Эдгар Седракян стал судьей Палаты по гражданским и административным делам Кассационного суда Армении. Это стало ясно по итогам состоявшегося 13 сентября тайного голосования в Национальном Собрании РА.

Всего на вакантное место судьи претендовали три кандидата - Эдгар Седракян, Аргишти Казарян и Арцрун Мирзоян. В результате голосования первый получил 67 голосов, второй - 11 и третий - 9. Всего в голосовании из 105 депутатов НС РА приняли участие 89 парламентариев, 2 бюллетеня признаны недействительными.

Кандидатуры претендентов были выдвинуты Высшим судебным советом на основании 3-й части 166-ой статьи Конституции РА и 2-ой части 143-ей статьи закона "О регламенте Национального Собрания".