Четверг, 13 Сентября 2018 12:02

АрмИнфо. Меморандум о сотрудничестве в области астрофизических исследований подписали казахстанские и итальянские ученые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «Национальный центр космических исследований и технологий» (НЦКИТ) Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (АКК МОАП) РК и Международный центр релятивистской астрофизики (ICRANet), Италия, документально подтвердили намерения обмениваться научной информацией, организовывать научные конференции, центры, лаборатории, совместно готовить научные кадры и публиковать стати и материалы по актуальным астрофизическим исследованиям.

Меморандум был подписан президентом АО «НЦКИТ» Чингизом Омаровым и директором ICRANet, профессором Ремо Руффини, который находился в Казахстане с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МОАП РК.

Профессор Ремо Руффини - крупный ученый, автор большого количества научных трудов, в том числе классической статьи «Introducing the Black Hole» (совместно с Дж. Уилером), где впервые вводится понятие об астрофизической «чёрной дыре». Его теоретические работы привели к отождествлению первых чёрных дыр в Галактике.

Научные направления по релятивистской астрофизике многие годы изучаются в казахстанском Астрофизическом институте им. В.Г.Фесенкова (входит АО «НЦКИТ»).

Труды казахстанских ученых по данным темам получили широкое международное признание и опубликованы в ведущих мировых научных изданиях, отмечает пресс-служба МОАП РК.

Сеть международных центров релятивистской астрофизики (ICRANet) была основана в 2003 году. Её основной задачей является подготовка научных кадров и проведение исследований в области релятивистской астрофизики, а также организация международного сотрудничества в данной области.