Четверг, 13 Сентября 2018 11:54

АрмИнфо.Судья суда общей юрисдикции первой инстанции ереванского административного района Шенгавит Ваче Маргарян отрицает свое личное знакомство с директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, <и никогда не звонил ему>. Об этом говорится в распространенном им заявлении.

В частности, отмечается, что в распространённой 11 сентября 2018 года в интернет сети записи прослушанного разговора между директором СНБ и начальником Специальной следственной службы (ССС) ему приписывается телефонный разговор от 26.07.2018 года с директором СНБ в связи с рассмотрением ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. "Со всей ответственностью заявляю, что лично не знаком с директором СНБ Армении, не звонил ему и никогда не разговаривал с ним по телефону", - говорится в заявлении судьи Ваче Маргаряна.

Напомним, что на днях в сети появилась запись телефонного разговора директора СНБ Армении Артура Ванецяна и начальника ССС Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаэла Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек.

В ходе беседы Ванецян признается: "Мне позвонил судья, который должен вынести приговор об аресте, кажется по имени Грач: Он был напуган, сказал, что должен посмотреть все основания до вынесения вердикта. Я ему сказал - посмотри все дело, <духов> (арм. с духом - Ред.) смотри, но Кочарян должен быть арестован в любом случае".

Отметим, что речь идет о судье Ваче Маргаряне, под председательством которого в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана (резиденция в Шенгавите) было рассмотрено ходатайство органа предварительного следствия об избрании в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна меры пресечения в виде заключения под стражу.

После распространения записи, по поручению премьер-министра главы СНБ и ССС поспешно созвали пресс- конференцию, в ходе которого подтвердили подлинность записи. В частности, Артур Ванецян отметил, что разговор состоялся в день вынесения известного решения суда первой инстанции относительно меры пресечения второго президента Армении Роберта Кочаряна. Он также отметил, что лично не знаком с судьей. "Хочу сказать, что учитывая то обстоятельство, что перед судом предстали второй президент Армении Роберт Кочарян и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, нужно было на 100 процентов убедиться в том, что в этом деле никаких недочетов и упущений. Подобное обсуждение между мной и господином Хачатряном состоялось и носило характер юридической консультации, - сказал Ванецян и продолжил: - Мы продолжим начатую нами борьбу, и нам ничто не помешает, препятствия не могут помешать в начатом деле. Награбленные у народа средства будут возвращены".